Маразм дня
Год Красного Огненного Олега.
Комментарии:
Красного огненного Бежана.
ну, это нормально - называть вещи человеческими именами.
например, на мне сейчас черные носки.
правый - николай, а левый - павел.
это нормально
Надеюсь они не дискутируют между собой?! А то я с ужасом представляю эту картину))))
А отчества у них есть? Макаровичи? :-)
- Николай Макарович! Как вам сапоги новые, не жмут?
- Ничего, Пал Макарыч, ничего, привыкаю помаленьку. А вы тоже шире шаг, левой, левой... Упс, виноват, Павел, Павел, Павел!...
Это веганы придумали.
Типа на колбасе если писать, сделано из хряка бориса или коровы Маньки, человек задумается и станет веганом
Так вот ты какой, «огненный Олег»)
горячий парень олег )
Как ныне сбирается Синий Олег
Прослыть неразумным товаром...
"У зим бывают имена..." сказал поэт, так, может, и на год это распространяется?
Производители гжели дают своим творениям имена: Виталик, Федор, Петруша.... Олег.
ААААА!
Извините.
Нет, всё же АААААА!
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тогда этот год кого??? если следующий год Красного Огненного Олега