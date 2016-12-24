Маразм дня

Год Красного Огненного Олега.

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Комментарии:

1 +
Максим Абаимов
24 декабря 2016 00:06

тогда этот год кого??? если следующий год Красного Огненного Олега

0 +
Nika Bedrossian
24 декабря 2016 15:01

Красного огненного Бежана.

13 +
Макар Телятников
24 декабря 2016 00:08

ну, это нормально - называть вещи человеческими именами.
например, на мне сейчас черные носки.
правый - николай, а левый - павел.
это нормально

2 +
Gromus
24 декабря 2016 11:19

Надеюсь они не дискутируют между собой?! А то я с ужасом представляю эту картину))))

2 +
мария новожилова
24 декабря 2016 13:50

А отчества у них есть? Макаровичи? :-)

0 +
Петрович
24 декабря 2016 15:16

- Николай Макарович! Как вам сапоги новые, не жмут?
- Ничего, Пал Макарыч, ничего, привыкаю помаленьку. А вы тоже шире шаг, левой, левой... Упс, виноват, Павел, Павел, Павел!...

0 +
Falcosha
24 декабря 2016 15:26

Это веганы придумали.
Типа на колбасе если писать, сделано из хряка бориса или коровы Маньки, человек задумается и станет веганом

4 +
lvlarinka
24 декабря 2016 00:58

Так вот ты какой, «огненный Олег»)

0 +
pyrus701
24 декабря 2016 10:23

горячий парень олег )

4 +
Петрович
24 декабря 2016 10:32

Как ныне сбирается Синий Олег
Прослыть неразумным товаром...

1 +
Нина Барташева
24 декабря 2016 10:49

"У зим бывают имена..." сказал поэт, так, может, и на год это распространяется?

1 +
Олеандровна
24 декабря 2016 13:28

Производители гжели дают своим творениям имена: Виталик, Федор, Петруша.... Олег.

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