Маразм

Главное, при спуске не раздвинуть ноги.

Комментарии:

1 +
julia-sp
5 апреля 2017 00:11

У змея-горыныча три головы...
А что это за мифическое чудовище, у которого три попы? )))

0 +
Макар Телятников
5 апреля 2017 00:31

змей-задорыныч

0 +
баламошка
5 апреля 2017 00:54

Для троянских близнецов)

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