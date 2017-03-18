Комментарии:
Не, нуачо, незаменимая же вещь в нашем климате! Вот когда от холода уши/носы/яйцы поотваливаются, то их можно будет подобрать, сложить в это... лукошко симпатичное и отнести дохтуру, чтобы тот приклеил всё обратно))
При необходимости грибов-ягод насобирать тоже можно. Или рыбы наловить.
Ага, и как дуршлаг опять же можно использовать: макароны там откинуть, то-сё. Вместо совочка для мусора вот тоже...
Я ж говорю — незаменимый девайс!))
Как дуршлаг — после перестрелки, например. )
Вспомнилось древнее-бородатое:
+10 градусов: Американцев трясет. Русские сажают огурцы в огородах.
+1,6: У итальянцев не заводятся машины. Русские ездят с опущенными стеклами.
0: В Америке замерзает вода. В России вода загустевает.
-17.9: В Нью-Йорке домовладельцы включают отопление. Русские последний раз в сезоне выезжают на пикники.
-42: В Европе не функционирует транспорт. Русские едят мороженое на улице.
-73: Финский спецназ эвакуирует Санта-Клауса из Лапландии. Русские надевают ушанки.
-114: Замерзает этиловый спирт. У русских плохое настроение.
-273: Абсолютный ноль, остананавливается атомарное движение. Русские ругаются: "Холодно, бля!"
>>>Абсолютный ноль, останавливается атомарное движение. Русские ругаются: "Холодно, бля!"
...и неохотно натягивают бейсболку на шапку-ушанку.
Точно.
Народ, наша страна большая. Вот к примеру у нас на юге, зимой, такие шапочки в самый раз)))
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Ну а что, поверх шапки-ушанки — самое то. И красиво, и тепло. )