Маразм

Комментарии:

1 +
dkdnt
18 марта 2017 00:06

Ну а что, поверх шапки-ушанки — самое то. И красиво, и тепло. )

2 +
lvlarinka
18 марта 2017 00:23

Не, нуачо, незаменимая же вещь в нашем климате! Вот когда от холода уши/носы/яйцы поотваливаются, то их можно будет подобрать, сложить в это... лукошко симпатичное и отнести дохтуру, чтобы тот приклеил всё обратно))

1 +
dkdnt
18 марта 2017 00:29

При необходимости грибов-ягод насобирать тоже можно. Или рыбы наловить.

1 +
lvlarinka
18 марта 2017 00:32

Ага, и как дуршлаг опять же можно использовать: макароны там откинуть, то-сё. Вместо совочка для мусора вот тоже...
Я ж говорю — незаменимый девайс!))

1 +
dkdnt
18 марта 2017 00:33

Как дуршлаг — после перестрелки, например. )

0 +
julia-sp
18 марта 2017 01:09

Вспомнилось древнее-бородатое:
+10 градусов: Американцев трясет. Русские сажают огурцы в огородах.
+1,6: У итальянцев не заводятся машины. Русские ездят с опущенными стеклами.
0: В Америке замерзает вода. В России вода загустевает.
-17.9: В Нью-Йорке домовладельцы включают отопление. Русские последний раз в сезоне выезжают на пикники.
-42: В Европе не функционирует транспорт. Русские едят мороженое на улице.
-73: Финский спецназ эвакуирует Санта-Клауса из Лапландии. Русские надевают ушанки.
-114: Замерзает этиловый спирт. У русских плохое настроение.
-273: Абсолютный ноль, остананавливается атомарное движение. Русские ругаются: "Холодно, бля!"

0 +
dkdnt
18 марта 2017 01:12

>>>Абсолютный ноль, останавливается атомарное движение. Русские ругаются: "Холодно, бля!"
...и неохотно натягивают бейсболку на шапку-ушанку.

0 +
julia-sp
18 марта 2017 01:12

Точно.

0 +
Gromus
18 марта 2017 01:48

Народ, наша страна большая. Вот к примеру у нас на юге, зимой, такие шапочки в самый раз)))

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