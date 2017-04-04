Маразм
Детский парк в Мытищах.
Фото на превью fomafizrk
Детский парк в Мытищах.
Фото на превью fomafizrk
Не-не! Не курил! А откусил не с той стороны гриба )))).
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«Есть чё?» © ))
Так и хочется задать вопрос, что курил аффтор этого шыдевра)