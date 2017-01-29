Маразм дня

0 На склад!

Комментарии:

5 +
Falcosha
29 января 2017 00:09

приятного апетита
На самом деле, мне как-то не по себе от этих ваших Халуинов. Смерти и черепов, конечно, не надо бояться, но уважать стоит...

4 +
Falcosha
29 января 2017 00:17

фотка в маразме была два года назад на пикабу. Оттуда же

2 +
Ирина Шпак
29 января 2017 00:50

я в шоке...кому-то это полезет в глотку?

3 +
Кузина беспощадности
29 января 2017 01:57

Видела такие лет пять назад. Подруга говорит, вкусные, детям нравятся...

5 +
julia-sp
29 января 2017 06:36

Детям-то? Безусловно! Дети любят эти темы, любят "побоятся", любят ужастики, а тут настоящая черепушка! Это же круто! :)

3 +
Котофей
30 января 2017 09:01

+ поддерживаю
А если с другой стороны: есть шоколадных Маш и дедов Морозов - это нормально, а черепа нет?

11 +
XXXL
29 января 2017 09:19

Конфеты вкуснее.

-2 +
Виктор Бородин
29 января 2017 18:34

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ , СЮРРЕАЛИЗМ НА МАРШЕ .

-3 +
Виктор Бородин
29 января 2017 18:38

ЭТО БЫЛО БЫ СМЕШНО ,коль не было б так страшно .

1 +
Chimp
29 января 2017 19:59

Где-нибудь в мире еще так "веселятся"? Еще форма печенья - ладно, - это можно и обыграть как-нибудь, но название печенья!.........

2 +
Михаил Лихобык
30 января 2017 10:02

Конечно

1 +
Михаил Лихобык
30 января 2017 10:03

еще

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

У авторов мозг удачно в голову вставлен:

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!