Маразм дня
Комментарии:
я в шоке...кому-то это полезет в глотку?
Видела такие лет пять назад. Подруга говорит, вкусные, детям нравятся...
Детям-то? Безусловно! Дети любят эти темы, любят "побоятся", любят ужастики, а тут настоящая черепушка! Это же круто! :)
+ поддерживаю
А если с другой стороны: есть шоколадных Маш и дедов Морозов - это нормально, а черепа нет?
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ , СЮРРЕАЛИЗМ НА МАРШЕ .
ЭТО БЫЛО БЫ СМЕШНО ,коль не было б так страшно .
Где-нибудь в мире еще так "веселятся"? Еще форма печенья - ладно, - это можно и обыграть как-нибудь, но название печенья!.........
Конечно
У авторов мозг удачно в голову вставлен:
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13 фотографий, которыми один папа показал дочке, что она может все
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15 колких ответов от людей, которые любого поставят на место
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приятного апетита
На самом деле, мне как-то не по себе от этих ваших Халуинов. Смерти и черепов, конечно, не надо бояться, но уважать стоит...