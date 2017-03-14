Маразм

Давай веселиться вместе!

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
14 марта 2017 00:27

вместо безудержного веселья, меня почему-то ураганно понесло на романтику:
https://www.youtube.com/watch?v=NxoRHqc1iDk

2 +
Лана Камилла
14 марта 2017 00:43

Прекрасный подарок для чайлдфри. Скажут спасибо и таки будут веселиться.

1 +
Ginger
14 марта 2017 05:06

Я бы с такой куклой боялась оставаться ночью наедине :0

0 +
Feline
14 марта 2017 05:17

Похоже, что дизайнер куклы был сильно навеселе, когда ее ваял! :-))

1 +
Ginger
14 марта 2017 05:20

или в страшном депрессняке )))

4 +
Yakalello
14 марта 2017 05:44

Чаки, это ты?

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Лайк не заходя в пост

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!