Маразм
Давай веселиться вместе!
Давай веселиться вместе!
Прекрасный подарок для чайлдфри. Скажут спасибо и таки будут веселиться.
Я бы с такой куклой боялась оставаться ночью наедине :0
Похоже, что дизайнер куклы был сильно навеселе, когда ее ваял! :-))
или в страшном депрессняке )))
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вместо безудержного веселья, меня почему-то ураганно понесло на романтику:
https://www.youtube.com/watch?v=NxoRHqc1iDk