Комментарии:
широкие возможности повышения степени инвалидности
Понятна ваша мысль: частная травматологическая клиника где-то рядом.
благодатный край. страна возможностей
Приятель учился в архитектурном вузе во Франции. Рассказывал, что там было обязательное задание на младших курсах: поездить несколько дней по городу в инвалидной коляске. Чтобы прочувствовать.
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