Маразм

Комментарии:

0 +
dkdnt
22 февраля 2017 00:03

За что строители так не любят людей?

0 +
Макар Телятников
22 февраля 2017 00:09

широкие возможности повышения степени инвалидности

0 +
dkdnt
22 февраля 2017 00:10

Понятна ваша мысль: частная травматологическая клиника где-то рядом.

0 +
Макар Телятников
22 февраля 2017 00:11

благодатный край. страна возможностей

0 +
Антон
22 февраля 2017 00:11

даже не маразм

0 +
Falcosha
22 февраля 2017 00:13

не любят у нас инвалидов...

1 +
FloppyBear
22 февраля 2017 00:16

Приятель учился в архитектурном вузе во Франции. Рассказывал, что там было обязательное задание на младших курсах: поездить несколько дней по городу в инвалидной коляске. Чтобы прочувствовать.

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