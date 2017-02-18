Маразм

Что ж там за чай такой, если он дешевле стакана?

Комментарии:

2 +
Макар Телятников
18 февраля 2017 00:25

фиг с ним, с чаем, где оне такой дешевый лимон взяли - вот вопрос

1 +
T-Rain Electra
18 февраля 2017 00:45

Аналогичная ситуация с бутриками сабвэй. Булочка стоит 70 рублей, потом в неё добавляется начинка, кетчуп, зелень и что-нибудь ещё. В итоге получается годный перекус за исключением одного: Булочка стоит 70 рублей. Не полкило питательного хлеба (который 20-25 руб.), не белый батон граммов 300 (тоже 20-25 руб.).
Значительную долю в цене за бутрик имеет некрупная, в общем-то булочка.

2 +
Feline
18 февраля 2017 00:56

А без стакана никто чай не купит, куда его наливать-то?
Разве что сэкономить и ходить везде со своим стаканом! :-))

4 +
marshwiggle
18 февраля 2017 01:02

1. Заказываем чай
2. Выливаем его из стакана
3. Получаем пустой стакан за 2 р
4. PROFIT!

3 +
Feline
18 февраля 2017 01:04

Ну вот еще, глупости какие - выливать чай!!!
Продаем его последнему в очереди за 1р, но без стакана! :-))
А другому в очереди продаем стакан, тоже дешевле, за 4р
Получаем прибыль - 3р. :-))))

3 +
FloppyBear
18 февраля 2017 01:06

Но вот чего я не могу понять, Билли: эта самая картинка продается во всех универсальных магазинах и стоит вместе с рамкой три доллара сорок восемь центов. А за рамку отдельно просят три доллара пятьдесят центов — как же это получается, хотел бы я знать?

1 +
баламошка
18 февраля 2017 05:42

Эконом вариант вез дорогущего стакана - высунуть язык и выбрать чай с лимоном.

2 +
В-ий
18 февраля 2017 06:10

- Товарищ прапорщик, что сегодня на обед?
- Чай!
- Ура! с сахаром?
- Может тебе еще и заварки насыпать?!

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