Маразм
Что ж там за чай такой, если он дешевле стакана?
Что ж там за чай такой, если он дешевле стакана?
Аналогичная ситуация с бутриками сабвэй. Булочка стоит 70 рублей, потом в неё добавляется начинка, кетчуп, зелень и что-нибудь ещё. В итоге получается годный перекус за исключением одного: Булочка стоит 70 рублей. Не полкило питательного хлеба (который 20-25 руб.), не белый батон граммов 300 (тоже 20-25 руб.).
Значительную долю в цене за бутрик имеет некрупная, в общем-то булочка.
А без стакана никто чай не купит, куда его наливать-то?
Разве что сэкономить и ходить везде со своим стаканом! :-))
1. Заказываем чай
2. Выливаем его из стакана
3. Получаем пустой стакан за 2 р
4. PROFIT!
Ну вот еще, глупости какие - выливать чай!!!
Продаем его последнему в очереди за 1р, но без стакана! :-))
А другому в очереди продаем стакан, тоже дешевле, за 4р
Получаем прибыль - 3р. :-))))
Но вот чего я не могу понять, Билли: эта самая картинка продается во всех универсальных магазинах и стоит вместе с рамкой три доллара сорок восемь центов. А за рамку отдельно просят три доллара пятьдесят центов — как же это получается, хотел бы я знать?
Эконом вариант вез дорогущего стакана - высунуть язык и выбрать чай с лимоном.
- Товарищ прапорщик, что сегодня на обед?
- Чай!
- Ура! с сахаром?
- Может тебе еще и заварки насыпать?!
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фиг с ним, с чаем, где оне такой дешевый лимон взяли - вот вопрос