Маразм

Что это?!

Комментарии:

2 +
lvlarinka
27 марта 2017 00:09

Вот так выглядит зверь рукожоп.

4 +
Светосильный фикс
27 марта 2017 00:09

Да, у нас такой сайты верстал.

1 +
dkdnt
27 марта 2017 00:11

Свиной рукожоп на колёсиках. ))

2 +
Светосильный фикс
27 марта 2017 00:11

Именно такой и верстал. Обидчивый.

1 +
lvlarinka
27 марта 2017 00:13

О, «заднеприводный розовый рукожоп» весьма распространен в наших широтах. Зверь нервный, пугливый и обидчивый. Всеяден, любит пиво. Ведет преимущественно ночной образ жизни. Тварь редкая.

1 +
Кузина беспощадности
27 марта 2017 00:17

Или - ещё точнее - редкостная.

1 +
Светосильный фикс
27 марта 2017 00:34

Привод тут полный. Видно же.

2 +
Chimp
27 марта 2017 00:20

Ува суринамская! ))))))) Хотя задумана, видимо, как вся семья свинки Пеппы в одном "лице" ))))

1 +
Светосильный фикс
27 марта 2017 00:35

Помнится, такое шасси раньше называлось террастар.

3 +
Kira Musatova
27 марта 2017 01:57

Это свинка по имени Пеппа, читайте надпись на коробке, а еще на Западе с этой героиней есть целый сериал мультиков. Не всем же быть красавицами!! А детям важна не внешность,а интересное содержание мультика, а как героиня мультика она весьма популярна у малышей.

3 +
Валентина Богданюк
27 марта 2017 02:40

да причём тут это, у неё тушка к голове не той стороной пришпандорена, головожоп получился. И вообще стрёмная конструкция. Скорее уж "папа Свин возвращается домой после встречи выпускников".

2 +
Olga Makarova
27 марта 2017 04:38

Скорее уж "мама Свинка возвращается с девичника")).
Папа Свин хронически небрит. Хотя... возможно, если эту конструкцию повернуть другой стороной, щетина будет обнаружена)).

0 +
XXXL
27 марта 2017 05:55

Peppa Pig не страшней Чебурашки.

0 +
Бекар
27 марта 2017 07:06

Свиноход.

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