Маразм
Что это?!
Что это?!
Да, у нас такой сайты верстал.
Свиной рукожоп на колёсиках. ))
Именно такой и верстал. Обидчивый.
О, «заднеприводный розовый рукожоп» весьма распространен в наших широтах. Зверь нервный, пугливый и обидчивый. Всеяден, любит пиво. Ведет преимущественно ночной образ жизни. Тварь редкая.
Или - ещё точнее - редкостная.
Привод тут полный. Видно же.
Ува суринамская! ))))))) Хотя задумана, видимо, как вся семья свинки Пеппы в одном "лице" ))))
Помнится, такое шасси раньше называлось террастар.
Это свинка по имени Пеппа, читайте надпись на коробке, а еще на Западе с этой героиней есть целый сериал мультиков. Не всем же быть красавицами!! А детям важна не внешность,а интересное содержание мультика, а как героиня мультика она весьма популярна у малышей.
да причём тут это, у неё тушка к голове не той стороной пришпандорена, головожоп получился. И вообще стрёмная конструкция. Скорее уж "папа Свин возвращается домой после встречи выпускников".
Скорее уж "мама Свинка возвращается с девичника")).
Папа Свин хронически небрит. Хотя... возможно, если эту конструкцию повернуть другой стороной, щетина будет обнаружена)).
Свиноход.
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Вот так выглядит зверь рукожоп.