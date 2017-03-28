Маразм
Белоснежка уже не та.
Белоснежка уже не та.
Желтоснежка
Черноснежка - неполиткорректно. Надо "афроамериканоснежка".
вот она, вот она какая - ядерная зимушка-зима! (с)
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