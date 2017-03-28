Маразм

Белоснежка уже не та.

Комментарии:

5 +
lvlarinka
28 марта 2017 00:21

Мда... Походу это новый тренд.

2 +
SpaceKraken
28 марта 2017 01:11

Желтоснежка

2 +
marshwiggle
28 марта 2017 01:33

Черноснежка - неполиткорректно. Надо "афроамериканоснежка".

2 +
Макар Телятников
28 марта 2017 00:35

вот она, вот она какая - ядерная зимушка-зима! (с)

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