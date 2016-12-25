Маразм дня
Альтернативный конец сказки.
Фото на превью marytasty/pikabu.ru
Комментарии:
интересно а нету конфет со вкусом красной шапочки???
интересно а нету конфет со вкусом красной шапочки???
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ВОТ ПРОСТО ДА.
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И никакой драмы нет! :-))
Если колбаса может быть со вкусом мяса, но без мяса, то почему конфета не может быть со вкусом Колобка вместо того парня, который всех объегорил, включая деда с бабкой, и вообще - слинял за бугор. :-))