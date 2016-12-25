Маразм дня

Альтернативный конец сказки.

Фото на превью marytasty/pikabu.ru

0 На склад!

Комментарии:

1 +
Feline
25 декабря 2016 00:11

И никакой драмы нет! :-))
Если колбаса может быть со вкусом мяса, но без мяса, то почему конфета не может быть со вкусом Колобка вместо того парня, который всех объегорил, включая деда с бабкой, и вообще - слинял за бугор. :-))

0 +
Максим Абаимов
Только что добавлен

интересно а нету конфет со вкусом красной шапочки???

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

ВОТ ПРОСТО ДА.

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!