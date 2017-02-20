Маразм

Комментарии:

0 +
Макар Телятников
20 февраля 2017 00:30

- мы тут в угребисе сидим, водку пьем, давай к нам!

0 +
dkdnt
20 февраля 2017 00:39

Мне кажется, изначально планировалось назвать кафе «Подкрепись», но потом что-то пошло не так.

1 +
dkdnt
20 февраля 2017 00:34

«Угрепись»? Нет... «Угресыпь»? Тоже нет... Аааа, «Угребись»!

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