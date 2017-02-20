Комментарии:
Мне кажется, изначально планировалось назвать кафе «Подкрепись», но потом что-то пошло не так.
«Угрепись»? Нет... «Угресыпь»? Тоже нет... Аааа, «Угребись»!
- Выбранные:
Мы просто оставим это здесь. Для вас
-
-
-
Знакомьтесь, это Хосико, и он как две капли воды похож на кота из «Шрека»
-
-
-
-
-
-
-
-
7 исторических загадок, над которыми все до сих пор ломают голову
-
26 забавных кадров о том, что творится на съемках наших любимых сериалов
-
-
Доктор показал, как меняется зрение младенца в первый год жизни
-
16 свежих фильмов, которые стоит смотреть исключительно на большом экране
-
15 секретов макияжа, о которых вам не расскажет даже визажист
-
Девушка отправила мужу фотографию собаки, которую приютила. Но что-то пошло не так
-
Этот тест определит скрытые черты вашего характера за 1 секунду
-
10 доказательств того, что мы еще ни черта не знаем о Вселенной
- мы тут в угребисе сидим, водку пьем, давай к нам!