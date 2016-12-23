Маразм дня

0 На склад!

Комментарии:

4 +
Falcosha
23 декабря 2016 00:05

Это всё, что нужно знать о пенсионной системе РФ

4 +
lvlarinka
23 декабря 2016 00:20

Картинка по Фрейду)) В переводе на русский: накося выкуси.

1 +
admeuser
23 декабря 2016 00:39

Знаменитый спам из интернета вышел в офлайн. Enlarge your pensiya!

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Рекомендуется всем жителям нашей планеты

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!