Маразм дня
Комментарии:
Картинка по Фрейду)) В переводе на русский: накося выкуси.
Картинка по Фрейду)) В переводе на русский: накося выкуси.
Знаменитый спам из интернета вышел в офлайн. Enlarge your pensiya!
Знаменитый спам из интернета вышел в офлайн. Enlarge your pensiya!
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