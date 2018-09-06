За кадром AdMe: как мы делаем видео для миллионов зрителей

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Есть в жизни то, что хочется делать каждый день: вставать с «правильной» ноги, общаться с позитивными людьми, много смеяться, узнавать что-то новое и творить-творить-творить. Мы стараемся, чтобы этими вещами был наполнен каждый ваш день. Но, возможно, вы не знали, что AdMe.ru - это не только познавательные статьи, смешные комиксы и захватывающие истории. Это также десятки других проектов, над которыми работают люди, пытающиеся сделать наш мир чуточку лучше.

Сегодня мы хотим поделиться с вами тем, как выглядит творческий процесс изнутри, и провести экскурсию по студии, где снимаются видео, вдохновляющие миллионы людей.

Когда мы говорим «миллионы», то имеем в виду это

Нажмите на картинку, чтобы вдохновить миллионы!

Быть может, вы не знали: YouTube дает серебряную кнопку за 100 000 подписчиков, золотую — за 1 миллион и за 10 миллионов — бриллиантовую. Пока что у нас 34 серебряные кнопки, 11 золотых и 2 бриллиантовые. Мы стараемся вдохновить как можно больше людей, поэтому снимаем видео про спорт, магию, питание, здоровье, загадки, делаем свои мультфильмы и детские шоу, которые можно посмотреть на 10 языках в любой точке мира.

Например, 5-Minute Crafts — это самый крупный проект DIY («Сделай сам») в мире, который вдохновляет 48 000 000 подписчиков в Facebook и 32 000 000 — на YouTube. А в 2017 году 5-Minute Crafts и основной англоязычный канал Bright Side получили высшую награду VideoAces, как самые просматриваемые медиа во всем интернете.

Над всем этим трудятся люди с золотыми руками, золотой головой и другими «драгоценными» частями тела

Именно так (иногда) выглядит работа над проектом 5-Minute Crafts.

Мы не профессиональные актеры

Но мы стараемся держаться уверенно и учимся примерять на себя самые разные образы.

И мы не режиссеры с многолетним стажем

Но преданные своему делу профессионалы — любители красивых фотографий и захватывающих видосов.

Мы мечтатели, готовые на все ради своей идеи

Наш принцип: «Занимайся тем, что нравится тебе и миллионам зрителей». Мы сами придумываем идеи и воплощаем лучшие из них в жизнь. И когда снимается видео, мы сами решаем, как это делать, во сколько и где. Нет никаких рамок — нужна лишь творческая искра и команда единомышленников.

Мы учимся вместе с вами

Перед тем как написать статью или снять видео, мы много читаем, изучаем процесс, иногда общаемся со специалистами и только потом беремся за работу. Мы учились готовить, пытались выглядеть модно и просто отрывались как могли.

Мы любим детей и не забываем, как это — быть ребенком

Дети — частые гости нашей студии. Кто, как не ребенок, поможет сделать крутой выпуск, даст самую честную, объективную оценку и поможет любому взрослому вспомнить лучшие моменты детства?

Мы считаем, что быть обычным — это неинтересно

Мы не боимся выглядеть глупо, нелепо или смешно. Потому что существуем для того, чтобы люди чаще улыбались. В особенности друг другу.

Мы читаем каждый ваш комментарий

Нажмите на картинку, чтобы прочитать комментарий.

Радуемся, когда вам все нравится, и грустим, когда вы нас ругаете.

Мы верим в волшебство и сами стараемся быть волшебниками

Так выглядит место, где создаются шедевры и происходит магия. Творческий беспорядок тут обычное дело, однако это не относится к оборудованию студий: все необходимое — «свет-камера-мотор» — всегда на местах и под рукой.

А это наш склад, в недрах которого можно найти любой артефакт

Нажмите на картинку, чтобы найти артефакт.

За годы работы, кажется, тут скопилось все, что только можно. Бывает, находим, удивляемся и бережно кладем на место. Пригодится!

У нас всегда есть место для новых людей

Не только в офисе, но и в жизни. Вот тут мы ищем актеров, а вот тут — видеооператоров.

Но, должны вам признаться, не все наши сотрудники — обычные люди

Это Валера. В один день он просто появился, и все. Он до смерти любит отрываться и каждый день поднимает всем настроение. Валера всегда готов выслушать, поддержать и обнять в трудную минуту. Будь как Валера!

Вообще, наша миссия — это привносить в жизнь больше позитивных вещей и вдохновлять людей по всему миру