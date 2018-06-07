Внештатный иллюстратор

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Привет!

Нам в AdMe важно как содержание, так и оформление статей.

Иллюстрации, комиксы, фотоподборки — все это является неотъемлемой частью творчества и создания контента.

Ваши работы будут видеть миллионы пользователей, в чью жизнь вы привнесете доброту и позитив.

Мы ищем крутых иллюстраторов, которые были бы готовы работать с нами в режиме home-office, но при этом воспринимали бы это как полноценную работу.

Станьте нашим иллюстратором, если:

  • Вы круто и креативно рисуете, у вас много свободного времени.
  • Вы можете нарисовать красивых людей в стиле, приближенном к реализму (умение рисовать в нескольких стилях только приветствуется).
  • У вас есть опыт работы в графических программах.
  • Вы знаете, что такое дедлайн, и никогда его не нарушаете.
  • Обладаете чувством прекрасного в прогрессирующей стадии.
  • Адекватно воспринимаете критику.
  • Вы перфекционист до мозга костей.

Мы обещаем:

  • Обучение и передачу опыта одной из самых успешных команд интернета.
  • Творческую атмосферу — скучно точно не будет.
  • Достойную оплату труда успешным иллюстраторам, сопоставимую с полноценной зарплатой за работу в офисе. Заработная плата — от 350 до 1 000 (а то и больше) евро в зависимости от затраченных на работу часов.
  • Перспективы финансового и карьерного роста.

Откликаясь на данную вакансию, пожалуйста, обязательно приложите к резюме:

  • Ссылку на портфолио.
  • Короткий рассказ о себе в сопроводительном письме или в разделе «ОБО МНЕ».
  • Готовое тестовое задание (см. ниже) приложите в разделе «ПОРТФОЛИО».

Тестовое задание — нарисуйте иллюстрацию в приближенном к реализму стиле:

В комнате парень и девушка: сексуальный парень стягивает майку, девушка в полотенце сушит волосы феном и с довольным лицом смотрит на парня.

Примеры работ, которые нас вдохновляют:

Резюме и тестовое задание присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Внештатный иллюстратор».

Если вы всё внимательно прочитали, а потом сделали — то мы вас уже любим!

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  • 7 июня 2018
  • 43

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