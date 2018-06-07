Внештатный иллюстратор
Привет!
Нам в AdMe важно как содержание, так и оформление статей.
Иллюстрации, комиксы, фотоподборки — все это является неотъемлемой частью творчества и создания контента.
Ваши работы будут видеть миллионы пользователей, в чью жизнь вы привнесете доброту и позитив.
Мы ищем крутых иллюстраторов, которые были бы готовы работать с нами в режиме home-office, но при этом воспринимали бы это как полноценную работу.
Станьте нашим иллюстратором, если:
- Вы круто и креативно рисуете, у вас много свободного времени.
- Вы можете нарисовать красивых людей в стиле, приближенном к реализму (умение рисовать в нескольких стилях только приветствуется).
- У вас есть опыт работы в графических программах.
- Вы знаете, что такое дедлайн, и никогда его не нарушаете.
- Обладаете чувством прекрасного в прогрессирующей стадии.
- Адекватно воспринимаете критику.
- Вы перфекционист до мозга костей.
Мы обещаем:
- Обучение и передачу опыта одной из самых успешных команд интернета.
- Творческую атмосферу — скучно точно не будет.
- Достойную оплату труда успешным иллюстраторам, сопоставимую с полноценной зарплатой за работу в офисе. Заработная плата — от 350 до 1 000 (а то и больше) евро в зависимости от затраченных на работу часов.
- Перспективы финансового и карьерного роста.
Откликаясь на данную вакансию, пожалуйста, обязательно приложите к резюме:
- Ссылку на портфолио.
- Короткий рассказ о себе в сопроводительном письме или в разделе «ОБО МНЕ».
- Готовое тестовое задание (см. ниже) приложите в разделе «ПОРТФОЛИО».
Тестовое задание — нарисуйте иллюстрацию в приближенном к реализму стиле:
В комнате парень и девушка: сексуальный парень стягивает майку, девушка в полотенце сушит волосы феном и с довольным лицом смотрит на парня.
Примеры работ, которые нас вдохновляют:
Резюме и тестовое задание присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Внештатный иллюстратор».
Если вы всё внимательно прочитали, а потом сделали — то мы вас уже любим!
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