Внештатный 2D-аниматор

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AdMe.ru — это медиаресурс, который посещает около 40 млн пользователей в месяц. Это одно из крупнейших сообществ России в Facebook и YouTube. Наши авторы пишут отличные статьи, художники рисуют яркие иллюстрации, а видеоаниматоры приносят видеорадость своими роликами!

Мы приглашаем в команду внештатных 2D-аниматоров на очень крутой проект Bright Side, который меньше чем за год существования набрал 10 000 000 подписчиков! Каждый день мы выкладываем 3 новых видео, каждый месяц число наших подписчиков растет более чем на миллион. Работать круто, работать быстро, работать качественно — это основные наши правила.

Ожидаем от кандидатов:

  • Отличное владение Adobe After Effects, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator
  • Наличие портфолио работ по 2D-анимации обязательно
  • Готовность выполнить тестовое задание
  • Желательно знание английского языка

В каком случае вы не подходите:

  • У вас мало свободного времени — менее 8 часов в день. Не получится никак — проверено на практике.
  • Вы не выполняете тестовые задания.
  • У вас нет опыта работы в АЕ.

Условия:

  • 100 евро за проект. План — 6 роликов в месяц (для работы мы предоставляем сценарий и голосовую начитку).
  • Все иллюстрации, видео-, фотоматериалы, звуковое сопровождение нужно искать самостоятельно на лицензированных источниках.

Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Внештатный 2D-аниматор для проекта Bright Side».

Узнайте, как создается AdMe! У нас круто!

Фото на превью depositphotos

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0 На склад!
  • 8 июня 2018
  • 34

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