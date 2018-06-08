Внештатный 2D-аниматор
Привет!
AdMe.ru — это медиаресурс, который посещает около 40 млн пользователей в месяц. Это одно из крупнейших сообществ России в Facebook и YouTube. Наши авторы пишут отличные статьи, художники рисуют яркие иллюстрации, а видеоаниматоры приносят видеорадость своими роликами!
Мы приглашаем в команду внештатных 2D-аниматоров на очень крутой проект Bright Side, который меньше чем за год существования набрал 10 000 000 подписчиков! Каждый день мы выкладываем 3 новых видео, каждый месяц число наших подписчиков растет более чем на миллион. Работать круто, работать быстро, работать качественно — это основные наши правила.
Ожидаем от кандидатов:
- Отличное владение Adobe After Effects, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator
- Наличие портфолио работ по 2D-анимации обязательно
- Готовность выполнить тестовое задание
- Желательно знание английского языка
В каком случае вы не подходите:
- У вас мало свободного времени — менее 8 часов в день. Не получится никак — проверено на практике.
- Вы не выполняете тестовые задания.
- У вас нет опыта работы в АЕ.
Условия:
- 100 евро за проект. План — 6 роликов в месяц (для работы мы предоставляем сценарий и голосовую начитку).
- Все иллюстрации, видео-, фотоматериалы, звуковое сопровождение нужно искать самостоятельно на лицензированных источниках.
Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Внештатный 2D-аниматор для проекта Bright Side».
Узнайте, как создается AdMe! У нас круто!
Фото на превью depositphotos
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