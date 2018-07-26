Видеодизайнер для проекта Health Is Wealth
Привет!
AdMe.ru — это медиаресурс, который посещает около 40 млн пользователей в месяц. Это одно из крупнейших сообществ России в Facebook и YouTube. Наши авторы пишут отличные статьи, художники рисуют яркие иллюстрации, а видеоаниматоры приносят видеорадость своими роликами!
Недавно мы запустили новый крутой проект Health Is Wealth и приглашаем в команду талантливых и ответственных видеодизайнеров, способных создавать яркие ролики длительностью до 3-4 минут.
Ожидаем от кандидатов:
- отличного владения Adobe After Effects, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator;
- наличия в портфолио работ по 2D-анимации (обязательно!);
- готовности выполнить тестовое задание;
- знания английского языка (желательно).
В каком случае вы не подходите:
- У вас мало свободного времени — менее 8 часов в день. Не получится никак — проверено на практике.
- Вы не выполняете тестовые задания.
- У вас нет опыта работы в АЕ.
Условия:
- Оплата — € 50 за ролик хронометражем до 3-4 минут.
- Полный доступ к стокам.
Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Видеодизайнер для проекта Health Is Wealth».
Узнайте, как создается AdMe! У нас круто!
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