Видеодизайнер для проекта Health Is Wealth

Все вакансии

Привет!

AdMe.ru — это медиаресурс, который посещает около 40 млн пользователей в месяц. Это одно из крупнейших сообществ России в Facebook и YouTube. Наши авторы пишут отличные статьи, художники рисуют яркие иллюстрации, а видеоаниматоры приносят видеорадость своими роликами!

Недавно мы запустили новый крутой проект Health Is Wealth и приглашаем в команду талантливых и ответственных видеодизайнеров, способных создавать яркие ролики длительностью до 3-4 минут.

Ожидаем от кандидатов:

  • отличного владения Adobe After Effects, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator;
  • наличия в портфолио работ по 2D-анимации (обязательно!);
  • готовности выполнить тестовое задание;
  • знания английского языка (желательно).

В каком случае вы не подходите:

  • У вас мало свободного времени — менее 8 часов в день. Не получится никак — проверено на практике.
  • Вы не выполняете тестовые задания.
  • У вас нет опыта работы в АЕ.

Условия:

  • Оплата — € 50 за ролик хронометражем до 3-4 минут.
  • Полный доступ к стокам.

Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Видеодизайнер для проекта Health Is Wealth».

Узнайте, как создается AdMe! У нас круто!

Другие вакансии

14 На склад!
  • 26 июля 2018
  • 3284

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!