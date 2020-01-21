Senior PHP-Developer (с релокацией или без)
В настоящий момент в компании ADME, одном из крупнейших медиаиздательств в мире, открыта вакансия Sеnior PHP-разработчика.
Наша IT-команда работает над разнообразными проектами:
- высоконагруженная система управления производством контента;
- облачные решения для видео- и анимационного производства;
- внутренний электронный документооборот и система расчетов;
- корпоративная система аналитики;
- партнерская сеть;
- личные кабинеты пользователей системы.
Все решения проектируются уникально, с необходимыми бизнесу функционалом и фичами.
Кого ищем: ведущего PHP-разработчика
Локации: Казань/ Кипр/ удаленная работа
Что требуется помимо глубоких технических знаний PHP:
- опыт проектирования и разработки современных высоконагруженных веб-проектов;
- хорошее понимание принципов ООП и паттернов;
- умение писать SQL-запросы и работа с MySQL или PostgreSQL;
- понимание отличий и сфер применения различных типов СУБД;
- обязательное знание одного из фреймворков (Yii2, Symfony, Laravel или Zend);
- знание английского языка на уровне не ниже чтения технической документации;
- умение писать юнит-тесты;
- умение работать в команде, объяснять и описывать сложные вещи простыми словами;
- понимание основ Linux, настройка и основы администрирования;
- знание и понимание Git, умение ответить на вопрос, чем rebase отличается от merge;
- понимание принципов SOA, REST, SOAP, микросервисной архитектуры.
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, удаленная работа
Будет плюсом:
- умение строить UML-диаграммы;
- умение верстать HTML, JS, React и т. п.;
- наличие статей, публикаций, личного блога;
- свои проекты на гитхабе;
- наличие Zend-сертификата.
Мы используем: PHP 7.3, Nginx, PHP-FPM, MySQL, Sphinx, Memcached, RabbitMQ, Git, PHPUnit, ZendFramework, ES6, React, Flux.
Из дополнительного и интересного: Elasticsearch, Redis, Docker, Chef, Kubernetes.
У нас есть свой Bitbucket, документируем в Confluence, весь процесс разработки происходит через Jira, включая планирование в Portfolio.
Работаем над деплоем в k8s, мониторим сервисы в NewRelic и LogEntries.
Что предоставляем:
- высокую зарплату в евро + бонусы;
- комфортный оборудованный офис в Казани или на Кипре — на выбор;
- работать из дома также можно (надеемся, у вас есть комфортный стул, стол, любимые тапочки и холодильник с напитками :)
- команду крутых опытных разработчиков и классный коллектив ADME в целом;
- полный релокационный пакет для всей семьи.
Если вам интересна наша вакансия, направьте, пожалуйста, резюме на почту cv@thesoul-publishing.com
Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы готовы будем предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.
TheSoul Publishing - работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам - дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие - в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.
Узнайте, как мы создаем ADME!
Мы классные!