Senior PHP-Developer (с релокацией или без)

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В настоящий момент в компании ADME, одном из крупнейших медиаиздательств в мире, открыта вакансия Sеnior PHP-разработчика.

Наша IT-команда работает над разнообразными проектами:

  • высоконагруженная система управления производством контента;
  • облачные решения для видео- и анимационного производства;
  • внутренний электронный документооборот и система расчетов;
  • корпоративная система аналитики;
  • партнерская сеть;
  • личные кабинеты пользователей системы.

Все решения проектируются уникально, с необходимыми бизнесу функционалом и фичами.

Кого ищем: ведущего PHP-разработчика

Локации: Казань/ Кипр/ удаленная работа

Что требуется помимо глубоких технических знаний PHP:

  • опыт проектирования и разработки современных высоконагруженных веб-проектов;
  • хорошее понимание принципов ООП и паттернов;
  • умение писать SQL-запросы и работа с MySQL или PostgreSQL;
  • понимание отличий и сфер применения различных типов СУБД;
  • обязательное знание одного из фреймворков (Yii2, Symfony, Laravel или Zend);
  • знание английского языка на уровне не ниже чтения технической документации;
  • умение писать юнит-тесты;
  • умение работать в команде, объяснять и описывать сложные вещи простыми словами;
  • понимание основ Linux, настройка и основы администрирования;
  • знание и понимание Git, умение ответить на вопрос, чем rebase отличается от merge;
  • понимание принципов SOA, REST, SOAP, микросервисной архитектуры.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, удаленная работа

Будет плюсом:

  • умение строить UML-диаграммы;
  • умение верстать HTML, JS, React и т. п.;
  • наличие статей, публикаций, личного блога;
  • свои проекты на гитхабе;
  • наличие Zend-сертификата.

Мы используем: PHP 7.3, Nginx, PHP-FPM, MySQL, Sphinx, Memcached, RabbitMQ, Git, PHPUnit, ZendFramework, ES6, React, Flux.

Из дополнительного и интересного: Elasticsearch, Redis, Docker, Chef, Kubernetes.

У нас есть свой Bitbucket, документируем в Confluence, весь процесс разработки происходит через Jira, включая планирование в Portfolio.

Работаем над деплоем в k8s, мониторим сервисы в NewRelic и LogEntries.

Что предоставляем:

  • высокую зарплату в евро + бонусы;
  • комфортный оборудованный офис в Казани или на Кипре — на выбор;
  • работать из дома также можно (надеемся, у вас есть комфортный стул, стол, любимые тапочки и холодильник с напитками :)
  • команду крутых опытных разработчиков и классный коллектив ADME в целом;
  • полный релокационный пакет для всей семьи.

Если вам интересна наша вакансия, направьте, пожалуйста, резюме на почту cv@thesoul-publishing.com

Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы готовы будем предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.

TheSoul Publishing - работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам - дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие - в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.

Узнайте, как мы создаем ADME!

Мы классные!

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