Motion designer на проект Bright Side
Привет!
AdMe.ru — это медиаресурс, который посещает около 40 млн пользователей в месяц. Это одно из крупнейших сообществ России в Facebook и YouTube. Наши авторы пишут отличные статьи, художники рисуют яркие иллюстрации, а видеоаниматоры приносят видеорадость своими роликами!
Мы приглашаем в команду 2D-аниматоров, готовых работать из дома, в какой бы точке земного шара они ни находились. Примеры роликов, которые создаются с помощью Adobe After Effects, можно посмотреть на YouTube: каналы ADME, Bright Side, 7-Second Riddles, Avocado Couple.
Приглашаем вас присоединиться к нашему проекту Bright Side.
Ожидаем от кандидатов:
- отличного владения Adobe After Effects;
- навыков работы в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator;
- наличия портфолио и готовности выполнить небольшое тестовое задание;
- мы готовы обеспечивать вас заказами на ролики и оплатой, но и от вас требуется время на их исполнение.
Почему вам понравится работать у нас?
- 150–200 евро за 1 ролик. Для создания ролика мы предоставим сценарий, голосовую начитку и иллюстрации. Наш аниматор получает от 1 000 до 1 500 евро в месяц.
- Мы компания с международной командой более 700 человек.
- На каждом из наших проектов разные условия — в зависимости от сложности анимации.
- Комфортный график работы — определяете его сами, главное — отработать не менее 6–8 часов в день.
- Все иллюстрации, видео-, фотоматериалы, звуковое сопровождение нужно искать самостоятельно на лицензированных источниках.
- Стабильность дохода (заработная плата выплачивается 1 раз в месяц с 1-е по 5-е число).
- Рост и ротация между проектами.
- Рендер-ферма уже запущена на некоторых проектах и существенно сэкономит ваши ресурсы.
- Лояльные и творческие коллеги, работающие над проектами (иллюстраторы, сценаристы, звукорежиссеры).
Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Motion designer на проект Bright Side».
P. S. Если вы вдруг 3D-аниматор или, например, владеете Cinema 4D — то мы тоже будем рады видеть вас в откликах!
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