Motion designer на проект Bright Side

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Мы приглашаем в команду 2D-аниматоров, готовых работать из дома, в какой бы точке земного шара они ни находились. Примеры роликов, которые создаются с помощью Adobe After Effects, можно посмотреть на YouTube: каналы ADME, Bright Side, 7-Second Riddles, Avocado Couple.

Приглашаем вас присоединиться к нашему проекту Bright Side.

Ожидаем от кандидатов:

  • отличного владения Adobe After Effects;
  • навыков работы в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator;
  • наличия портфолио и готовности выполнить небольшое тестовое задание;
  • мы готовы обеспечивать вас заказами на ролики и оплатой, но и от вас требуется время на их исполнение.

Почему вам понравится работать у нас?

  • 150–200 евро за 1 ролик. Для создания ролика мы предоставим сценарий, голосовую начитку и иллюстрации. Наш аниматор получает от 1 000 до 1 500 евро в месяц.
  • Мы компания с международной командой более 700 человек.
  • На каждом из наших проектов разные условия — в зависимости от сложности анимации.
  • Комфортный график работы — определяете его сами, главное — отработать не менее 6–8 часов в день.
  • Все иллюстрации, видео-, фотоматериалы, звуковое сопровождение нужно искать самостоятельно на лицензированных источниках.
  • Стабильность дохода (заработная плата выплачивается 1 раз в месяц с 1-е по 5-е число).
  • Рост и ротация между проектами.
  • Рендер-ферма уже запущена на некоторых проектах и существенно сэкономит ваши ресурсы.
  • Лояльные и творческие коллеги, работающие над проектами (иллюстраторы, сценаристы, звукорежиссеры).

Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Motion designer на проект Bright Side».

P. S. Если вы вдруг 3D-аниматор или, например, владеете Cinema 4D — то мы тоже будем рады видеть вас в откликах!

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