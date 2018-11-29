Дизайнер обложек для видео (на проект 5-Minute Crafts)

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Привет!

Есть шанс, что вы знаете наш проект 5-Minute Crafts — один из самых больших медиабрендов в мире со множеством самых разнообразных DYI и лайфхак-роликов, которые смотрят десятки миллионов подписчиков.

В настоящий момент на страницу проекта в Facebook подписано более 50 млн человек, а наш YouTube-канал привлек своим уникальным контентом более 40 млн подписчиков.

Так вот, мы растем, и нам в команду нужно еще больше креативных дизайнеров, которые могут придумать и создать неожиданные, привлекающие, интригующие варианты обложек-превью видео.

Что необходимо знать и уметь:

  • владеть английским языком не ниже уровня Upper-Intermediate;
  • владеть редактором Adobe Photoshop;
  • прекрасно ориентироваться в интернете, уметь находить нужные источники вдохновения и преобразовывать их в конечный визуальный продукт;
  • мы с радостью обеспечим вас постоянной работой и зарплатой, поэтому просим уделять работе над проектом 4–8 часов в день;
  • приветствуется творческий подход и инициатива.

Предлагаем:

  • постоянную работу в интересном международном проекте, которую можно выполнять в комфортной домашней обстановке;
  • фиксированный оклад в месяц + оплату за каждую принятую обложку на канал (в среднем от 500 до 900 евро в месяц).

Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Дизайнер обложек (5-Minute Crafts)».

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