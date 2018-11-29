Дизайнер обложек для видео (на проект 5-Minute Crafts)

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Привет!

Есть шанс, что вы знаете наш проект 5-Minute Crafts — один из самых больших медиабрендов в мире со множеством самых разнообразных DYI и лайфхак-роликов, которые смотрят десятки миллионов подписчиков.

В настоящий момент на страницу проекта в Facebook подписано более 50 млн человек, а наш YouTube-канал привлек своим уникальным контентом более 40 млн подписчиков.

Так вот, мы растем, и нам в команду нужно еще больше креативных дизайнеров, которые могут придумать и создать неожиданные, привлекающие, интригующие варианты обложек-превью видео.