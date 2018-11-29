Дизайнер обложек для видео (на проект 5-Minute Crafts)
Привет!
Есть шанс, что вы знаете наш проект 5-Minute Crafts — один из самых больших медиабрендов в мире со множеством самых разнообразных DYI и лайфхак-роликов, которые смотрят десятки миллионов подписчиков.
В настоящий момент на страницу проекта в Facebook подписано более 50 млн человек, а наш YouTube-канал привлек своим уникальным контентом более 40 млн подписчиков.
Так вот, мы растем, и нам в команду нужно еще больше креативных дизайнеров, которые могут придумать и создать неожиданные, привлекающие, интригующие варианты обложек-превью видео.
Что необходимо знать и уметь:
- владеть английским языком не ниже уровня Upper-Intermediate;
- владеть редактором Adobe Photoshop;
- прекрасно ориентироваться в интернете, уметь находить нужные источники вдохновения и преобразовывать их в конечный визуальный продукт;
- мы с радостью обеспечим вас постоянной работой и зарплатой, поэтому просим уделять работе над проектом 4–8 часов в день;
- приветствуется творческий подход и инициатива.
Предлагаем:
- постоянную работу в интересном международном проекте, которую можно выполнять в комфортной домашней обстановке;
- фиксированный оклад в месяц + оплату за каждую принятую обложку на канал (в среднем от 500 до 900 евро в месяц).
Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Дизайнер обложек (5-Minute Crafts)».
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