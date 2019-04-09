Видеооператор DOODLAND (удаленная занятость)
Привет!
DOODLAND — это веселый канал, в котором обычные предметы буквально оживают! ✌️
Здесь разговаривают конфеты, зубная паста и даже пена для ванны, а обычный кусочек сахара спасается от неминуемой гибели в стакане чая. Как видите, маленькие снеки ведут обычную «человеческую» жизнь и им знакома даже смерть. Но и в этом случае короткие видео способны поднять настроение в самый хмурый день! Наш канал показывает, что порой даже в самых обыденных вещах можно увидеть целый мир — стоит проявить только чуточку фантазии!
У вас есть возможность прикоснуться к прекрасному и вместе с нами создавать суперперспективный проект, который всего за месяц набрал более 1 млн подписчиков!
Сейчас мы находимся в поисках видеооператора на удаленную занятость.
Что нужно будет делать:
- Придумывать идеи для видеороликов и снимать короткие сюжеты, используя любой подручный реквизит (даже кусочек сахара может стать шедевром).
- Классно монтировать эти самые видео.
- Активно решать любые вопросы, которые могут возникнуть во время производства ролика.
- Принимать участие в развитии проекта.
Вы наш идеальный кандидат, если:
- Вы имеете опыт любой съемки.
- Вы имеете хорошее чувство вкуса и можете создать красивую картинку.
- Вы отлично монтируете в Premiere Pro.
- У вас есть своя камера.
- Вы имеете возможность снимать в дневное время при дневном освещении.
- Вы имеете здоровое чувство юмора (наш проект очень забавный).
- Вы готовы выполнить тестовое задание.
Что мы предлагаем:
- Возможность работать удаленно.
- Оплату за каждую минуту отснятого и смонтированного видео.
- Отличный коллектив, всегда готовый помочь и поддержать.
- Работу в крутой команде с неиссякаемым источником идей и вдохновения.
Откликайтесь на вакансию и узнайте, как создается ADME. У нас действительно круто!