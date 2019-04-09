Видеооператор DOODLAND (удаленная занятость)

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Привет!

DOODLAND — это веселый канал, в котором обычные предметы буквально оживают! ✌️

Здесь разговаривают конфеты, зубная паста и даже пена для ванны, а обычный кусочек сахара спасается от неминуемой гибели в стакане чая. Как видите, маленькие снеки ведут обычную «человеческую» жизнь и им знакома даже смерть. Но и в этом случае короткие видео способны поднять настроение в самый хмурый день! Наш канал показывает, что порой даже в самых обыденных вещах можно увидеть целый мир — стоит проявить только чуточку фантазии!

У вас есть возможность прикоснуться к прекрасному и вместе с нами создавать суперперспективный проект, который всего за месяц набрал более 1 млн подписчиков!

Сейчас мы находимся в поисках видеооператора на удаленную занятость.

Что нужно будет делать:

  • Придумывать идеи для видеороликов и снимать короткие сюжеты, используя любой подручный реквизит (даже кусочек сахара может стать шедевром).
  • Классно монтировать эти самые видео.
  • Активно решать любые вопросы, которые могут возникнуть во время производства ролика.
  • Принимать участие в развитии проекта.

Вы наш идеальный кандидат, если:

  • Вы имеете опыт любой съемки.
  • Вы имеете хорошее чувство вкуса и можете создать красивую картинку.
  • Вы отлично монтируете в Premiere Pro.
  • У вас есть своя камера.
  • Вы имеете возможность снимать в дневное время при дневном освещении.
  • Вы имеете здоровое чувство юмора (наш проект очень забавный).
  • Вы готовы выполнить тестовое задание.

Что мы предлагаем:

  • Возможность работать удаленно.
  • Оплату за каждую минуту отснятого и смонтированного видео.
  • Отличный коллектив, всегда готовый помочь и поддержать.
  • Работу в крутой команде с неиссякаемым источником идей и вдохновения.

Откликайтесь на вакансию и узнайте, как создается ADME. У нас действительно круто!

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