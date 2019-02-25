Видеодизайнер/ видеомонтажер
Привет!
Мы приглашаем в команду внештатных видеодизайнеров, которые с готовностью будут осуществлять монтаж иностранных версий роликов наших проектов. Возможно, мы ищем именно вас!
ADME – это медиаресурс, который посещает около 40 млн пользователей в месяц. Это одно из крупнейших сообществ России в Facebook и YouTube. Наши авторы пишут отличные статьи, художники рисуют яркие иллюстрации, а видеоаниматоры приносят видеорадость своими роликами!
Возможно, вы уже знакомы с нашим русскоязычным каналом ADME на YouTube. Мы также переводим наш видеоконтент еще на 12 языков: английский, испанский, португальский, французский, немецкий, арабский, японский и другие.
Как выстроена работа:
На входе мы даем видеодизайнеру полностью готовый английский проект со всеми необходимыми материалами, прилагаем текст и голосовое сопровождение на иностранном языке.
На выходе ждем от видеодизайнера просчитанный готовый иностранный ролик.
Работы много, работа интересная😉
Что мы предлагаем:
- € 20 — за монтаж переведенного видео с голосовой начиткой.
- € 10 — за монтаж переведенного видео без голосовой начитки.
- В месяц можно зарабатывать € 800 и выше — все зависит от вашего желания и готовности работать.
Вы нам подходите, если вы:
- отлично владеете Adobe After Effects;
- имеете навыки работы в Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator;
- имеете портфолио и готовы выполнить тестовое задание;
- владеете английским на уровне Intermediate;
- готовы уделять работе не менее 6 часов в день.
Откликайтесь на вакансию: у нас действительно круто!