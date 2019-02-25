Видеодизайнер/ видеомонтажер

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Привет!

Мы приглашаем в команду внештатных видеодизайнеров, которые с готовностью будут осуществлять монтаж иностранных версий роликов наших проектов. Возможно, мы ищем именно вас!

ADME – это медиаресурс, который посещает около 40 млн пользователей в месяц. Это одно из крупнейших сообществ России в Facebook и YouTube. Наши авторы пишут отличные статьи, художники рисуют яркие иллюстрации, а видеоаниматоры приносят видеорадость своими роликами!

Возможно, вы уже знакомы с нашим русскоязычным каналом ADME на YouTube. Мы также переводим наш видеоконтент еще на 12 языков: английский, испанский, португальский, французский, немецкий, арабский, японский и другие.

Как выстроена работа:

На входе мы даем видеодизайнеру полностью готовый английский проект со всеми необходимыми материалами, прилагаем текст и голосовое сопровождение на иностранном языке.

На выходе ждем от видеодизайнера просчитанный готовый иностранный ролик.

Работы много, работа интересная😉

Что мы предлагаем:

  • € 20 — за монтаж переведенного видео с голосовой начиткой.
  • € 10 — за монтаж переведенного видео без голосовой начитки.
  • В месяц можно зарабатывать € 800 и выше — все зависит от вашего желания и готовности работать.

Вы нам подходите, если вы:

  • отлично владеете Adobe After Effects;
  • имеете навыки работы в Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator;
  • имеете портфолио и готовы выполнить тестовое задание;
  • владеете английским на уровне Intermediate;
  • готовы уделять работе не менее 6 часов в день.

Откликайтесь на вакансию: у нас действительно круто!

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