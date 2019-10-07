Продюсер YouTube-канала

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Команда AdMe собирает команду креативных продюсеров для запуска новых YouTube-проектов!

Видеоконтент — это то, что удается нам сейчас особенно хорошо. Самые большие проекты, которые вы с легкостью найдете на YouTube: 5-Minute Crafts, Slick Slime Sam, Actually Happened, 123 GO!, Doodland и много-много других. Аудитория — более 300 млн подписчиков на YouTube, и с каждым днем количество проектов растет.

Наши команды — это креативные, воодушевленные и увлеченные сотрудники, которые с радостью приходят на работу, чтобы сделать мир чуточку добрее и лучше.

Мы будем рады взять в команду гениального продюсера, который обожает создавать новые продукты. Перфекциониста и трудоголика, чья основная задача — выпустить качественный продукт, который будут смотреть миллионы.

У нас своя оборудованная студия и все ресурсы, необходимые для съемок. Это интересная возможность собрать команду и возглавить создание онлайн-видеопроекта!

Чем предстоит заниматься: разработкой концепции нового YouTube-канала;

организацией брейнштормов и созданием инициативных групп;

подбором команды для работы;

аналитикой показателей каждого видео.

Что мы хотели бы получить от кандидата: опыт съемок и производства контента (реклама, видео; ТВ-шоу; цифровой контент; контент YouTube и тому подобное);

опыт работы с различными форматами и типами контента (форматы «руки в кадре», «съемка на улице с актерами», «анимация персонажей» и тому подобное);

знание аналитических инструментов и понимание критериев успешности видеопродукта в социальных сетях;

понимание интересов и запросов международной аудитории видеоплатформ;

владение английским языком на уровне Upper-Intermediate;

готовность к переезду в г. Казань.

Что мы предлагаем: работу в крутой и полностью оборудованной для съемок студии в Казани;

помощь при переезде: оплату билетов и компенсацию аренды жилья в первые месяцы;

зарплату в евро + бонусы в зависимости от успешности проекта;

постоянную занятость, стабильную и интересную работу, аналогов которой в России нет;

талантливых коллег и творческую атмосферу;

возможность ездить в нашу видеостудию на Кипре для обмена опытом с коллегами;

безграничные возможности роста внутри компании для самых креативных сотрудников.

Ждем ваши отклики на career@thesoul-publishing.com и vacancy@thesoul-publishing.com

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Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы будем готовы предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.