Продюсер YouTube-канала
Команда AdMe собирает команду креативных продюсеров для запуска новых YouTube-проектов!
Видеоконтент — это то, что удается нам сейчас особенно хорошо. Самые большие проекты, которые вы с легкостью найдете на YouTube: 5-Minute Crafts, Slick Slime Sam, Actually Happened, 123 GO!, Doodland и много-много других. Аудитория — более 300 млн подписчиков на YouTube, и с каждым днем количество проектов растет.
Наши команды — это креативные, воодушевленные и увлеченные сотрудники, которые с радостью приходят на работу, чтобы сделать мир чуточку добрее и лучше.
Мы будем рады взять в команду гениального продюсера, который обожает создавать новые продукты. Перфекциониста и трудоголика, чья основная задача — выпустить качественный продукт, который будут смотреть миллионы.
У нас своя оборудованная студия и все ресурсы, необходимые для съемок. Это интересная возможность собрать команду и возглавить создание онлайн-видеопроекта!
Чем предстоит заниматься:
- разработкой концепции нового YouTube-канала;
- организацией брейнштормов и созданием инициативных групп;
- подбором команды для работы;
- аналитикой показателей каждого видео.
Что мы хотели бы получить от кандидата:
- опыт съемок и производства контента (реклама, видео; ТВ-шоу; цифровой контент; контент YouTube и тому подобное);
- опыт работы с различными форматами и типами контента (форматы «руки в кадре», «съемка на улице с актерами», «анимация персонажей» и тому подобное);
- знание аналитических инструментов и понимание критериев успешности видеопродукта в социальных сетях;
- понимание интересов и запросов международной аудитории видеоплатформ;
- владение английским языком на уровне Upper-Intermediate;
- готовность к переезду в г. Казань.
Что мы предлагаем:
- работу в крутой и полностью оборудованной для съемок студии в Казани;
- помощь при переезде: оплату билетов и компенсацию аренды жилья в первые месяцы;
- зарплату в евро + бонусы в зависимости от успешности проекта;
- постоянную занятость, стабильную и интересную работу, аналогов которой в России нет;
- талантливых коллег и творческую атмосферу;
- возможность ездить в нашу видеостудию на Кипре для обмена опытом с коллегами;
- безграничные возможности роста внутри компании для самых креативных сотрудников.
Ждем ваши отклики на career@thesoul-publishing.com и vacancy@thesoul-publishing.com
Присоединяйтесь к AdMe — у нас круто!
Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы будем готовы предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.
TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие — в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.