Актер или актриса в кадре на проект 123GO!

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ADME — один из самых больших медиабрендов в мире со множеством самых разнообразных проектов, которые читают десятки миллионов подписчиков.

Одно из наших направлений — это видеоконтент для социальных сетей, и мы немало преуспели в этом!

В команду нашего нового канала 123GO!, посвященного всему интересному, познавательному и увлекательному, требуется актер или актриса, которые смогут реализовать все наши безумные идеи!

Тематика канала предельно широкая: мы снимаем веселые ролики обо всем, что в тренде прямо здесь и сейчас, охватывая максимально возможную аудиторию.

Лайфхаки, хендмейд, челленджи, разоблачения, розыгрыши — называйте тему, и не ошибетесь!

Что нужно будет делать:

  • Постоянно искать новые идеи для съемок игровых видеороликов.
  • Составлять список необходимого реквизита для съемки.
  • Продумывать сценарий и воплощать его в жизнь: канал пока молодой, и нужно быть готовым к участию в любых процессах.

Наши пожелания к кандидату:

  • Вы должны уметь отлично ориентироваться в социальных сетях.
  • Постоянно быть в курсе интернет-трендов, быть в теме и на волне.
  • Вы не должны бояться камеры, стесняться выглядеть глупо или некрасиво.
  • Быть инициативным и творческим.
  • Знать английский язык на уровне не ниже Pre-Intermediate.
  • Быть готовым к любым экспериментам!

Условия:

  • Работа в крутом и полностью оборудованном для съемок офисе: 2 500 кв. м, талантливые сотрудники, креативная команда и творческая атмосфера.
  • Суббота и воскресенье — выходные. Длинные зимние каникулы.
  • Своя кухня с разнообразным меню.
  • Оплачиваемый фитнес-зал, где вы можете заниматься с нашими инструкторами йогой, пилатесом, боксом и другими видами спортивной активности.
  • Помощь с переездом иногородним.

Откликайтесь и узнайте подробнее, как создается ADME. Унас круто!

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