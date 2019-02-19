Актер или актриса в кадре на проект 123GO!
ADME — один из самых больших медиабрендов в мире со множеством самых разнообразных проектов, которые читают десятки миллионов подписчиков.
Одно из наших направлений — это видеоконтент для социальных сетей, и мы немало преуспели в этом!
В команду нашего нового канала 123GO!, посвященного всему интересному, познавательному и увлекательному, требуется актер или актриса, которые смогут реализовать все наши безумные идеи!
Тематика канала предельно широкая: мы снимаем веселые ролики обо всем, что в тренде прямо здесь и сейчас, охватывая максимально возможную аудиторию.
Лайфхаки, хендмейд, челленджи, разоблачения, розыгрыши — называйте тему, и не ошибетесь!
Что нужно будет делать:
- Постоянно искать новые идеи для съемок игровых видеороликов.
- Составлять список необходимого реквизита для съемки.
- Продумывать сценарий и воплощать его в жизнь: канал пока молодой, и нужно быть готовым к участию в любых процессах.
Наши пожелания к кандидату:
- Вы должны уметь отлично ориентироваться в социальных сетях.
- Постоянно быть в курсе интернет-трендов, быть в теме и на волне.
- Вы не должны бояться камеры, стесняться выглядеть глупо или некрасиво.
- Быть инициативным и творческим.
- Знать английский язык на уровне не ниже Pre-Intermediate.
- Быть готовым к любым экспериментам!
Условия:
- Работа в крутом и полностью оборудованном для съемок офисе: 2 500 кв. м, талантливые сотрудники, креативная команда и творческая атмосфера.
- Суббота и воскресенье — выходные. Длинные зимние каникулы.
- Своя кухня с разнообразным меню.
- Оплачиваемый фитнес-зал, где вы можете заниматься с нашими инструкторами йогой, пилатесом, боксом и другими видами спортивной активности.
- Помощь с переездом иногородним.
Откликайтесь и узнайте подробнее, как создается ADME. Унас круто!