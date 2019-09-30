HR Business Partner (Казань)
Ищем опытного HR BP для работы с командой нашей главной видеостудии в Казани.
AdMe (мировое название The Soul Publishing) — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем и публикуем сотни развлекательных и познавательных статей и видео для 600+ млн подписчиков по всему миру. Вы наверняка видели наши проекты в YouTube, Facebook и Instagram: 5-Minute Crafts, Bright Side, AdMe, 7-Second Riddles, 123 GO!, Slick Slime Sam, Doodland и т. д. Эти и десятки других проектов — результат работы нашей международной креативной команды.
В связи с бурным ростом и развитием департамент видеопроизводства открывает вакансию HR Business Partner (Global Video Production).
Мы ищем опытного и проактивного HR-эксперта, который будет плотно работать с лидерами подразделения, эффективно выстраивать HR-процессы в условиях быстрорастущего бизнеса и служить проводником всех необходимых изменений и улучшений.
Локация: город Казань + командировки в международные офисы.
Мы ожидаем от кандидатов:
- 5+ лет опыта работы в ролях HR BP/ HR Generalist с полным циклом HR-процессов: рекрутинг, мотивация, развитие и обучение, удержание, организация и построение процессов и т. д.
- Опыт работы в крупных международных организациях с выстроенными HR-процессами и полной поддержкой бизнеса.
- Широкий кругозор в сфере HR, знание и опыт практического применения различных HR-технологий.
- Опыт ведения проектов по анализу и расчету производственных показателей, построению KPI-систем, повышению эффективности работы подразделений.
- Опыт наставничества и коучинга руководителей по вопросам работы с командой.
- Русский язык родной, английский на уровне Upper Intermediate и выше.
- Активная жизненная позиция, быстрый сообразительный ум и лидерские качества.
- Способность работать с большим количеством разноплановых задач, умение расставлять приоритеты в быстро меняющихся бизнес-условиях.
- Эффективные коммуникации, умение вдохновлять и вовлекать.
Чем предстоит заниматься:
- Создание, развитие и реализация эффективной системы управления талантами в видеостудии The Soul Publishing, внедрение HR-процессов для повышения эффективности и вовлеченности сотрудников.
- Участие в реализации стратегических и операционных проектов, предоставление экспертной оценки проектов и нововведений с точки зрения HR, анализ рисков и возможностей.
- Операционная работа: ведение документации, подбор персонала, адаптация, аттестация, оценка, обучение и развитие, управление системами мотивации и вознаграждения, организация и проведение корпоративных мероприятий, участие в решении юридических вопросов и т. д.
- Коучинг, обучение и поддержка бизнес-лидеров во взаимодействиях с командой и управлении изменениями.
Что мы предлагаем:
- Уникальная возможность проявлять себя как профессионала в том, что вы умеете. Быть востребованным в бизнесе, быть практически неограниченным в ресурсах, но нести ответственность за результат и достигать целей. HR BP — это действительно партнер бизнеса, партнер руководителя подразделения.
- Возможность предлагать и внедрять идеи, применять знания и умения на практике, постоянно повышать свой профессиональный уровень.
- Возможность работать, пожалуй, с самой необычной и крутой медиакомандой. То, что мы делаем сейчас, уникально для мировой паблишинг-индустрии.
- Релокация в Казань для вас и членов вашей семьи (оплата билетов, оплата квартиры в первые месяцы работы, полная информационная и организационная поддержка в процессе переезда).
- Комфортный просторный творческий офис с собственным кафе и шеф-поваром, зонами отдыха, вендинговыми автоматами и крутыми корпоративными мероприятиями.
- Высокая зарплата + бонусы по результатам вашей работы и работы подразделения.
P. S. От имени HR-команды скажем, что данная вакансия открыта не потому, что кто-то ушел, а потому, что именно HR BP как раз не хватает для того, чтобы мы работали еще более эффективно и творчески. Мы точно знаем, кто идеально вольется в наши ряды и кого мы с удовольствием всегда поддержим в любых идеях и начинаниях.
Присоединяйтесь! У нас круто!
Ждем ваших откликов на: cv@thesoul-publishing.com с пометкой «HR Business Partner (Казань)».
Спасибо за интерес к нашей компании и вакансиям! Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы готовы будем предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.
The Soul Publishing — это работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.