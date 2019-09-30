Head of Training & Development (переезд на Кипр)
Глобальная команда из 1 400 креативщиков ищет T&D-руководителя, который поможет им постоянно учиться, развиваться и не стоять на месте. Вакансия открыта в HQ на Кипре!
AdMe (мировое название TheSoul Publishing) — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем и публикуем сотни развлекательных и познавательных статей и видео для 600+ млн подписчиков по всему миру. Вы наверняка видели наши проекты в YouTube, Facebook и Instagram: 5-Minute Crafts, Bright Side, AdMe, 7-Second Riddles, 123 GO!, Slick Slime Sam, Doodland и другие. Эти и десятки других проектов — результат работы нашей международной креативной команды.
В связи с быстрым ростом команды и бизнеса HR-департамент открывает вакансию Global Head of Training and Development.
Мы ищем HR-эксперта, который выведет процессы обучения и развития в нашей компании на существенно новый уровень, разработает программы и инструменты для оценки персонала на разных этапах жизненного цикла и будет всячески способствовать тому, чтобы развитие профессиональных компетенций и знаний команды происходило такими же быстрыми темпами, как и рост бизнеса.
Это отличный шанс для крутого эксперта построить всю систему с нуля, так, как нужно бизнесу и хочется вам.
Локация: Кипр (Лимассол) + командировки в другие офисы.
Мы ожидаем от кандидата:
- 5+ лет опыта работы в крупных международных организациях на аналогичной позиции.
- Опыт построения функции T&D в компании с нуля, опыт запуска глобальных процессов и проектов в T&D.
- Широкий кругозор в сфере HR и образования, знание и опыт практического применения современных инструментов и подходов в T&D (оценка 360, разработка модели компетенций, личностное и профессиональное тестирование, ассессмент-центр и так далее).
- Русский язык — родной, английский — на уровне Upper Intermediate и выше.
- Активная жизненная позиция, быстрая сообразительность, ум и лидерские качества.
- Способность работать с большим количеством разноплановых задач, умение расставлять приоритеты в быстро меняющихся бизнес-условиях.
- Эффективные коммуникации, умение вдохновлять и вовлекать.
Чем предстоит заниматься:
- Разрабатывать стратегии и процессы/ инструменты/ программы внутреннего и внешнего обучения в соответствии с целями и планами компании.
- Быть в постоянном диалоге с бизнесом, выявлять потребности и приоритеты в обучении и развитии команды.
- Внедрять инструменты оценки сотрудников на разных этапах профессионального развития в компании (онбординг и прохождение испытательного срока, вертикальное или горизонтальное перемещение, годовая аттестация и так далее).
- Внедрять проекты по формированию внутреннего кадрового резерва, адаптации и онбордингу, дистанционному обучению.
Мы предлагаем:
- Релокацию на Кипр для вас и членов вашей семьи (оплата билетов, предоставление квартиры на первые недели работы, медицинская страховка, полная информационная и организационная поддержка в процессе переезда).
- Уникальную возможность проявить себя как профессионала в том, что вы умеете. Вы будете востребованы бизнесом, практически не ограничены в ресурсах, но вам предстоит нести ответственность за результат и достигать целей.
- Возможность предлагать и внедрять идеи, применять знания и умения на практике, постоянно повышать свой профессиональный уровень.
- Возможность работать, пожалуй, с самой необычной и крутой медиакомандой. То, что мы делаем сейчас, уникально для мировой издательской индустрии.
- Просторный, комфортный офис на берегу Средиземного моря с оплатой обедов, зонами отдыха и крутыми корпоративными мероприятиями.
- Высокую зарплату + бонусы по результатам вашей работы и работы подразделения.
Ждем ваши отклики на cv@thesoul-publishing.com с пометкой Head of Training & Development (переезд на Кипр).
Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы будем готовы предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.
TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.