SMM в арабскую редакцию
AdMe.ru в поисках SMM-менеджера для арабской редакции!
AdMe.ru (мировое название — TheSoul Publishing) — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем и публикуем сотни развлекательных и познавательных статей и видео для 500+ млн подписчиков по всему миру.
Кого ищем: SMM-менеджера со знанием арабского, русского и английского языков, который будет придумывать посты и публиковать наши статьи в социальных сетях, а также мониторить комментарии в группе и мастерски реагировать на них.
Локация: удаленная работа.
Что мы ожидаем от кандидатов:
- опыт работы в SMM;
- свободное владение арабским, русским и английским языками;
- готовность уделять работе не менее 4 часов в день.
Мы предлагаем:
- работа из любой точки земного шара;
- ежемесячная фиксированная оплата в евро;
- работа в крутой команде профессионалов с неиссякаемым источником идей и вдохновения;
- очень нескучные задачи и возможность создавать крутой контент;
- коллеги, которые поддержат и помогут.
Ждем ваше резюме с пометкой «SMM в арабскую редакцию» на почту: career@thesoul-publishing.com.
Присоединяйтесь к AdMe.ru — у нас круто!
Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы готовы будем предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.
TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.