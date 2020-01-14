SMM в арабскую редакцию

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AdMe.ru (мировое название — TheSoul Publishing) — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем и публикуем сотни развлекательных и познавательных статей и видео для 500+ млн подписчиков по всему миру.

Кого ищем: SMM-менеджера со знанием арабского, русского и английского языков, который будет придумывать посты и публиковать наши статьи в социальных сетях, а также мониторить комментарии в группе и мастерски реагировать на них.

Локация: удаленная работа.

Что мы ожидаем от кандидатов:

опыт работы в SMM;

свободное владение арабским, русским и английским языками;

готовность уделять работе не менее 4 часов в день.

Мы предлагаем: