Креативный генератор идей 5-Minute Crafts
Привет!
5-Minute Crafts – самый крупный DIY-проект во всем мире. В настоящий момент на нашу страницу в Facebook подписано более 55 млн человек, а наш YouTube-канал привлек своим уникальным контентом более 50 млн подписчиков.
Все эти волшебные ролики создаются силами видеоотдела, куда мы приглашаем и вас!
Мы ищем креативного редактора – генератора идей для роликов Finder.
Вы будете отвечать за поиск интересных, увлекательных, потенциально хитовых идей для наших будущих видео.
Наш идеальный кандидат:
- понимает и чувствует наш видеоформат;
- умеет вдохновляться источниками идей, но при этом создает новую, уникальную идею;
- способен работать хорошо как самостоятельно, так и в команде;
- знает и отслеживает современные тенденции в социальных сетях;
- способен работать в условиях быстро меняющейся производственной среды;
- понимает и чувствует английский язык;
- понимает вирусность видео.
Что предстоит делать:
- находить интересные вирусные, потенциально хитовые идеи для видео: хаки, лайфхаки, крафты;
- продумывать подачу идеи;
- активно решать вопросы, которые могут возникнуть во время воплощения идеи в видео;
- принимать активное участие в развитии видеонаправления 5-Minute Crafts.
Что мы предлагаем:
- возможность работать из любой точки мира – вакансия удаленная, можно работать в любое удобное время;
- оплату за каждую найденную идею, и чем лучше "выстреливает" ваша идея, тем выше оплата;
- возможность работать в одном из самых крупных медиаиздательств, в крутой интернациональной команде.
Резюме присылайте на почту talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Креативный генератор идей 5-Minute Crafts» или просто заполните короткую анкету ниже, и мы с вами свяжемся.