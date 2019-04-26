Креативный генератор идей 5-Minute Crafts

Все вакансии

Привет!

5-Minute Crafts – самый крупный DIY-проект во всем мире. В настоящий момент на нашу страницу в Facebook подписано более 55 млн человек, а наш YouTube-канал привлек своим уникальным контентом более 50 млн подписчиков.

Все эти волшебные ролики создаются силами видеоотдела, куда мы приглашаем и вас!

Мы ищем креативного редактора – генератора идей для роликов Finder.

Вы будете отвечать за поиск интересных, увлекательных, потенциально хитовых идей для наших будущих видео.

Наш идеальный кандидат:

  • понимает и чувствует наш видеоформат;
  • умеет вдохновляться источниками идей, но при этом создает новую, уникальную идею;
  • способен работать хорошо как самостоятельно, так и в команде;
  • знает и отслеживает современные тенденции в социальных сетях;
  • способен работать в условиях быстро меняющейся производственной среды;
  • понимает и чувствует английский язык;
  • понимает вирусность видео.

Что предстоит делать:

  • находить интересные вирусные, потенциально хитовые идеи для видео: хаки, лайфхаки, крафты;
  • продумывать подачу идеи;
  • активно решать вопросы, которые могут возникнуть во время воплощения идеи в видео;
  • принимать активное участие в развитии видеонаправления 5-Minute Crafts.

Что мы предлагаем:

  • возможность работать из любой точки мира – вакансия удаленная, можно работать в любое удобное время;
  • оплату за каждую найденную идею, и чем лучше "выстреливает" ваша идея, тем выше оплата;
  • возможность работать в одном из самых крупных медиаиздательств, в крутой интернациональной команде.

Резюме присылайте на почту talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Креативный генератор идей 5-Minute Crafts» или просто заполните короткую анкету ниже, и мы с вами свяжемся.

Расскажите нам о себе
Ваши навыки
Вы можете приложить портфолио или резюме
*.doc(x), *.pdf, *.jpg, *.tif, *.png, *.xls(x)
Я согласен на обработку персональных данных *
Отправить

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль