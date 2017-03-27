Фото

Знакомьтесь, это Эдди. Он носит с собой рюкзак с игрушками для детей, и его всегда можно найти в отделении интенсивной терапии.

Фото на превью reddit.com

Комментарии:

7 +
Валентина Богданюк
27 марта 2017 00:05

Здоровья тебе, Эдди!

8 +
Chimp
27 марта 2017 00:17

Как это по-человечески! Молодцы! )))))) Хотя у нас трудно себе представить отделение интенсивной терапии с разгуливающей собакой - у нас скорее тараканов обнаружишь в свободном доступе...

7 +
lvlarinka
27 марта 2017 00:20

Хороший пес!!
Как говорится: пятница начинается в понедельник.
И котики уже готовятся к выходу ))

4 +
Chimp
27 марта 2017 00:33

Кому на собаке жить хорошо! - Они прелестны! Знакомая картина - одно время у нас было две больших собаки (кавказка и швейцарец) и два кота. Зимой эта была обычная картина: коты грелись на собаках, и всегда каждый на своем. Жаль, что фотографии не отцифрованы...

8 +
lvlarinka
27 марта 2017 00:42

Большие собаки это вообще чудо! А мне сегодня попалась картинка и так от неё тепло стало)) Прям детством повеяло. Вот:

3 +
Chimp
27 марта 2017 00:45

Такие милые носики-пузики, а еще розовенькие пальчики! Так и хочется потискать, если мамочка не будет возражать! )))

3 +
Yakalello
27 марта 2017 07:23

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