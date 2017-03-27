Фото
Знакомьтесь, это Эдди. Он носит с собой рюкзак с игрушками для детей, и его всегда можно найти в отделении интенсивной терапии.
Фото на превью reddit.com
Знакомьтесь, это Эдди. Он носит с собой рюкзак с игрушками для детей, и его всегда можно найти в отделении интенсивной терапии.
Фото на превью reddit.com
Как это по-человечески! Молодцы! )))))) Хотя у нас трудно себе представить отделение интенсивной терапии с разгуливающей собакой - у нас скорее тараканов обнаружишь в свободном доступе...
Кому на собаке жить хорошо! - Они прелестны! Знакомая картина - одно время у нас было две больших собаки (кавказка и швейцарец) и два кота. Зимой эта была обычная картина: коты грелись на собаках, и всегда каждый на своем. Жаль, что фотографии не отцифрованы...
Такие милые носики-пузики, а еще розовенькие пальчики! Так и хочется потискать, если мамочка не будет возражать! )))
Кухонный помощник
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Здоровья тебе, Эдди!