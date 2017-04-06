Фото

Здрасьте.

Фото на превью pikabu.ru

Комментарии:

0 +
Falcosha
6 апреля 2017 00:11

судя по тому, что сугроб выше середины окна, лисичке очень сложно найти еду. Покормите лисичку!

0 +
Макар Телятников
6 апреля 2017 00:14

- я смотрю, вы тут куру жарите... таки надо учесть и мой интэрэс

3 +
баламошка
6 апреля 2017 00:18

Обыск в доме пенсионеров. Лейтенант Лисицина разыскивает Колобка.

1 +
marshwiggle
6 апреля 2017 00:28

Белочка уже не та...

3 +
Ирина Брамс
6 апреля 2017 01:06

- А Колобок гулять выйдет?

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