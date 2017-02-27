Фото

Забота дедушки.

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

0 +
Gromus
27 февраля 2017 00:42

Это многое объясняет о российском футболе))))

2 +
Olga Makarova
27 февраля 2017 01:38

Судя по виду дедушки, футбол далеко не российский.
Если только не со стороны соперников внука )).

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