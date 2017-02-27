Фото
Забота дедушки.
Фото на превью imgur.com
Забота дедушки.
Фото на превью imgur.com
Судя по виду дедушки, футбол далеко не российский.
Если только не со стороны соперников внука )).
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