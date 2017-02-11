Фото дня

Я просто спросил его: «Пойдем гулять?»

Фото на превью imgur.com

0 На склад!

Комментарии:

6 +
Olga Makarova
11 февраля 2017 02:24

Страшно представить, что он ответил )).

4 +
Светосильный фикс
11 февраля 2017 07:54

С таким и по минному полю погулять нестрашно.

4 +
AlexLis
11 февраля 2017 16:28

Люблю такие смазанные фотографии. В них столько жизни, столько движения! ))

2 +
Nika Bedrossian
11 февраля 2017 19:19

You made my day!

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