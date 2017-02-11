Фото дня
Я просто спросил его: «Пойдем гулять?»
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
С таким и по минному полю погулять нестрашно.
С таким и по минному полю погулять нестрашно.
Люблю такие смазанные фотографии. В них столько жизни, столько движения! ))
Люблю такие смазанные фотографии. В них столько жизни, столько движения! ))
You made my day!
You made my day!
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Страшно представить, что он ответил )).