Фото

Похоже, эта наглая морда сожалеет лишь о том, что я ее спалил.

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
24 февраля 2017 00:25

эта морда полна решимости защищать свою еду до последнего мяу

0 +
Chimp
24 февраля 2017 00:44

Неужели он сожрал и шоколад?! :))))))))))

0 +
Chimp
24 февраля 2017 00:28

И все коту Масленица! ))))))) С пятничкой всех - тещины вечерки сегодня!

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