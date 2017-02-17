Фото

Взгляд твоей девушки каждый раз, когда в фильме парень делает что-нибудь романтичное.

Фото на превью (с) tcuniverse

Комментарии:

0 +
Макар Телятников
17 февраля 2017 00:03

любишь меня? ну скажи, что любишь!

0 +
Falcosha
17 февраля 2017 00:18

- хочешь, лом согну?

0 +
Макар Телятников
17 февраля 2017 00:37

а потом разогнешь?

1 +
Feline
17 февраля 2017 00:38

Всех с котопятницей! :-))

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