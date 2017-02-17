Фото
Взгляд твоей девушки каждый раз, когда в фильме парень делает что-нибудь романтичное.
Фото на превью (с) tcuniverse
Взгляд твоей девушки каждый раз, когда в фильме парень делает что-нибудь романтичное.
Фото на превью (с) tcuniverse
- хочешь, лом согну?
а потом разогнешь?
Всех с котопятницей! :-))
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