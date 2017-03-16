Вы будете удивлены, когда узнаете о профессиях этих красоток

Фотографии женщин, наделенных яркой внешностью, часто попадаются нам на глаза на обложках журналов, экранах телевизоров и в интернете.

Мы в AdMe.ru поинтересовались профессиями некоторых из них и были, мягко говоря, удивлены.

Мисти Копленд

Балерина

Мисти Копленд — первая темнокожая американская прима. Обычно у балерин тонкие, точеные тела, но Мисти выглядит совсем не как типичная балерина, ломая сразу несколько стереотипов.

Ксения Коваленко

Футболистка

Ксения Коваленко — полузащитник женской сборной России по футболу и клуба «Россиянка».

Чанта Макмиллан

Легкая атлетика

Чанта Макмиллан — легкоатлетка, принимавшая участие в Олимпийских играх. Чанта всегда открыто говорит о любви к своему телу и своим шрамам.

Джина Карано

Боец ММА

Джина Джой Карано — американский боец ММА и актриса. Общепризнанно считается «Женским лицом в MMA», однако отказывается признавать за собой это звание.

Сесилия Брекхус

Боксер

Сесилия Брекхус по прозвищу Первая леди защищала пояса чемпиона мира WBO/WBC/WBA в полусреднем весе уже 5 раз.

Бриттни Гринер

Баскетболистка

Звезда WNBA Бриттни Гринер (женский вариант NBA) гордится своим атлетичным телом: «Мои огромные руки, ладони, длинные ноги — я обожаю, что я совсем другая. Если бы все были одинаковыми, это был бы очень скучный мир».

Триш Стратус

Рестлер

Патриция Энн Стратигиас — канадский профессиональный рестлер, модель и актриса. Стратус 7 раз становилась чемпионом WWE среди женщин, один раз хардкорным чемпионом WWE, трижды называлась WWE Babe of the Year, а также была названа «Дивой десятилетия».

Мануэла Спессато

Каратистка

Мануэла Спессато из Бразилии входит в число самых привлекательных представительниц карате.

Алекс Морган

Футболистка

Александра Патрисия Морган — американская футболистка, нападающий команды «Орландо Прайд» и сборной США, чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2015 года и вице-чемпионка мира 2011 года.

Джули Кедзи

Боец ММА

Джули Кедзи является действительно сильным бойцом. На счету Джули 15 побед на ринге ММА и 8 поражений. Главное достижение Джули — победа в 2005 году на турнире HOOKnSHOOT.

Ана Хулатон

Боксер

Ана Хулатон по прозвищу Ураган — филиппино-американский боксер и боец смешанных боевых искусств. Ана была первой, кто выиграл женский WBO и IBA в суперлегком весе.

Фото на превью trishstratuscom

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3 Комментарии
  • 16 марта 2017
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