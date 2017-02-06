Фото дня

Вот как выглядит новорожденная ехидна.

Фото на превью reddit.com

2 На склад!

Комментарии:

20 +
L.L.
6 февраля 2017 01:33

новорожденная ехидна выглядит ехидно

11 +
Yakalello
6 февраля 2017 05:44

Очень уверенная в своей неотразимости ехидна!

25 +
julia-sp
6 февраля 2017 05:55

Теперь понятно, с кого лепили ждуна!

4 +
Chimp
6 февраля 2017 11:42

Сегодня - шикарный праздник для понедельника! - день бармена :))) Всех причастных - с профессиональным праздником!

3 +
Irena
6 февраля 2017 12:09

Кажется, это не ехидна, а ехидн )))

-6 +
Алексей Петров
6 февраля 2017 13:19

ТОЧНО С ПИСЮНОМ-ХА-ХА

5 +
Артур
6 февраля 2017 14:54

Нельсон, ты?

3 +
Irena
6 февраля 2017 17:05

спасибо )) не могла вспомнить, кого же мне так напомнил Алексей ))))

7 +
Жанетта
6 февраля 2017 13:30

Ребята, Вы простите, но это никак не может быть НОВОРОЖДЕННОЙ ехидной. Новорожденная она весит полграмма. Как и все сумчатые. С другой стороны, колючек еще нет. Верните животину в сумку!

3 +
Milana Valevska
6 февраля 2017 14:55

Ждунчик маленький.

0 +
Евгения
6 февраля 2017 16:51

Что это?

1 +
Ретроград
6 февраля 2017 19:27

По-моему, новорожденная ехидна похожа на взрослого крота. Впрочем, никогда не видел взрослого крота. Только в мультиках. :-))))

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