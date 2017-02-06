Фото дня
Вот как выглядит новорожденная ехидна.
Фото на превью reddit.com
Комментарии:
Очень уверенная в своей неотразимости ехидна!
Теперь понятно, с кого лепили ждуна!
Сегодня - шикарный праздник для понедельника! - день бармена :))) Всех причастных - с профессиональным праздником!
Кажется, это не ехидна, а ехидн )))
ТОЧНО С ПИСЮНОМ-ХА-ХА
спасибо )) не могла вспомнить, кого же мне так напомнил Алексей ))))
Ребята, Вы простите, но это никак не может быть НОВОРОЖДЕННОЙ ехидной. Новорожденная она весит полграмма. Как и все сумчатые. С другой стороны, колючек еще нет. Верните животину в сумку!
Ждунчик маленький.
Что это?
По-моему, новорожденная ехидна похожа на взрослого крота. Впрочем, никогда не видел взрослого крота. Только в мультиках. :-))))
Лайк не заходя в пост
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новорожденная ехидна выглядит ехидно