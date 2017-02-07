Фото дня
Вот так выглядит идеальный завтрак.
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
а меня пластиковая посуда просто бесит... не могу с неё есть
"Отпустите меня в Гималаи
В пеpвозданной побыть тишине"... )))
Завтрак "Оступился и в крик"..
Красиво, но в потёмках или подшофе необходимо быть осторожным, чтобы не скатиться колобком с горы)
И главное — вокруг никого.
За спиной фотографа куча народу: осветители, режиссеры, подготовители еды, декораторы и пр.)))
Очень хорошее фото. Я впечатлён.
Вот если бы вся эта еда лежала в глиняных мисках, а мед бы в деревянной бадейке, да и приборы бы посерьезнее...
Мы просто оставим это здесь. Для вас
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Чем больше времени вы проводите с мамой, тем дольше она проживет. Доказано наукой
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Для идеального завтрака маловато солнца и скамеечка жестковата, но в целом тема интересная))