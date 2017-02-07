Фото дня

Вот так выглядит идеальный завтрак.

Фото на превью imgur.com

3 На склад!

Комментарии:

-1 +
lvlarinka
7 февраля 2017 00:14

Для идеального завтрака маловато солнца и скамеечка жестковата, но в целом тема интересная))

0 +
Леван Гулуа
7 февраля 2017 08:12

а меня пластиковая посуда просто бесит... не могу с неё есть

2 +
Chimp
7 февраля 2017 00:16

"Отпустите меня в Гималаи
В пеpвозданной побыть тишине"... )))

-3 +
Anna Karelina
7 февраля 2017 00:57

Завтрак "Оступился и в крик"..

1 +
баламошка
7 февраля 2017 00:59

Красиво, но в потёмках или подшофе необходимо быть осторожным, чтобы не скатиться колобком с горы)

1 +
Yakalello
7 февраля 2017 05:25

И главное — вокруг никого.

0 +
Михаил Лихобык
7 февраля 2017 07:20

За спиной фотографа куча народу: осветители, режиссеры, подготовители еды, декораторы и пр.)))

2 +
Светосильный фикс
7 февраля 2017 05:31

Очень хорошее фото. Я впечатлён.

1 +
ИлонаДени
7 февраля 2017 07:51

Вот если бы вся эта еда лежала в глиняных мисках, а мед бы в деревянной бадейке, да и приборы бы посерьезнее...

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Мы просто оставим это здесь. Для вас

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!