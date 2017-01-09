Фото дня
Вот так выглядит детеныш ястреба.
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
вообще то это птенец сокола, редакторам неплохо бы проверять информацию, прежде чем постить всякий бред
А ведь действительно.. У соколов же характерная морда.. нет, не морда. Кто знает, как у птиц зовется "лицевая" часть головы за пределами клюва?
Клевало !
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Опасный!...Почти как этот редкий вид - ягуарчиковый воробей.