Фото дня

Вот так выглядит детеныш ястреба.

Фото на превью imgur.com

3 На склад!

Комментарии:

8 +
баламошка
9 января 2017 00:36

Опасный!...Почти как этот редкий вид - ягуарчиковый воробей.

4 +
Михаил Лихобык
9 января 2017 07:37

Или птицеконь))

7 +
Ирина Брамс
9 января 2017 01:24

Он же недавно в кино снимался! Загримирован, конечно, но узнать можно.

5 +
Natalie Kemenova
9 января 2017 09:13

вообще то это птенец сокола, редакторам неплохо бы проверять информацию, прежде чем постить всякий бред

1 +
Alex Brown
9 января 2017 11:37

А ведь действительно.. У соколов же характерная морда.. нет, не морда. Кто знает, как у птиц зовется "лицевая" часть головы за пределами клюва?

3 +
Кроманьонец
9 января 2017 11:39

Клевало !

1 +
Goger
9 января 2017 12:01

BIRD.zip

0 +
Просто Оливье
9 января 2017 15:05

Эмм... Рыба в перьях?

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