Фото дня

Волонтеры из приюта для животных празднуют самый счастливый день в жизни: все их питомцы обрели свой дом

Фото на превью humanesocietypikespeakregion

2 На склад!

Комментарии:

1 +
Конь в пальто
4 января 2017 07:16

Теперь волонтёров раздавать будут? Я бы взял вторую слева, только не знаю, как жена к этому отнесётся.
"— Дорогой, у нас будет ребёнок! Кого бы ты хотел: мальчика или девочку?
— Девочку... Лет восемнадцати..."

1 +
баламошка
4 января 2017 07:38

Просто на Новый год люди потребляют больше чебуреков)

0 +
Бекар
4 января 2017 09:22

Корпоратив для особо шумных?

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