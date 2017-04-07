Фото

Весна. Плед. Безумие.

Фото на превью Milusha

Комментарии:

1 +
Falcosha
7 апреля 2017 00:11

всё полосатое - моё!

0 +
Макар Телятников
7 апреля 2017 00:27

неее... этот сдохнет, но не уступит. смиритесь

0 +
Chimp
7 апреля 2017 00:29

Фу на ваш плед! Не очень-то и хотелось! )))

0 +
Chimp
7 апреля 2017 00:49

Пятничка! Может, сходим вечерком в клуб? - Там новый 5D фильм привезли...

0 +
Ирина Брамс
7 апреля 2017 01:26

Эх, если бы пледовое безумие зависело от времени года... Оно ж круглогодичное!

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