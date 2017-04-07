Весна. Плед. Безумие.

Комментарии:
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неее... этот сдохнет, но не уступит. смиритесь
неее... этот сдохнет, но не уступит. смиритесь
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Эх, если бы пледовое безумие зависело от времени года... Оно ж круглогодичное!
Эх, если бы пледовое безумие зависело от времени года... Оно ж круглогодичное!
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