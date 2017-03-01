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Весна пришла.

Комментарии:

2 +
Макар Телятников
1 марта 2017 00:12

эхх... 15 лет назад, именно в это время, около полуночи, на грани весны, мы с женой приехали в роддом, и через 4 часа...

1 +
dkdnt
1 марта 2017 00:26

... к вам подошла собака и сказала: «Ребята, купите тюльпаны!»?

1 +
Макар Телятников
1 марта 2017 00:29

нет)) было уже за полночь, собаки все уже спали, хотя погода хорошая была, весной пахло

2 +
Chimp
1 марта 2017 00:39

С пятнадцатилетием Вас! )))))))))))

1 +
Falcosha
1 марта 2017 00:35

Ничо не знаю, в четверг - 30-е!
(ваш Февраль)

2 +
Chimp
1 марта 2017 00:42

А в России сегодня - День кошек! Поздравляем ЭДМИ со внеочередной
"котятничкой" ))))))))

1 +
Chimp
1 марта 2017 01:23

Не поздравил вовремя - 40 отжиманий от пола! :))) клик

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