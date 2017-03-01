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Весна пришла.
Весна пришла.
... к вам подошла собака и сказала: «Ребята, купите тюльпаны!»?
нет)) было уже за полночь, собаки все уже спали, хотя погода хорошая была, весной пахло
С пятнадцатилетием Вас! )))))))))))
А в России сегодня - День кошек! Поздравляем ЭДМИ со внеочередной
"котятничкой" ))))))))
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