Фото
Вечный календарь.
Фото на превью pikabu.ru
Вечный календарь.
Фото на превью pikabu.ru
"— Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса.... Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно..."
И.Ильф Е. Петров
"Золотой теленок"
Да это не просто вечный календарь, тут все гораздо интереснее. У людей, которые пользуются этим календарем, в каждом месяце 31 день (конечно, есть те, кто будет заклеивать лишний день скотчем, но они не вписываются в стройную теорию и потому игнорируются). В году у них получается 31 * 12 = 372 дня. А у обычных людей в году всего 365 дней (у зануд - 365 с четвертью). Таким образом, с помощью этого календаря можно получать лишнюю неделю каждый год. А поскольку ваш начальник ни за что в жизни не разберется, что вы тут намудрили и откуда у вас лишняя неделя, неделю эту можно легко добавить к отпуску. Разве не здорово?
Не надо к отпуску, лучше деньгами брать! :-))
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и чо, и чо???