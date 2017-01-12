Фото дня

«Вечное движение». На международном конкурсе Metro Photo Challenge 2016 эта фотография признана лучшей в номинации «Городские путешествия».

Фото на превью Елена Гонтаренко

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Комментарии:

0 +
Макар Телятников
12 января 2017 00:04

твой дом - турма! (с)

0 +
Falcosha
12 января 2017 00:29

жизнь - как зебра, полоса белая, полоса чёрная, а потом

1 +
Фрекен Бок
12 января 2017 00:48

Никогда не видела зебру с этого ракурса. Оказывается то, что потом, весьма симпатично раскрашено)

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