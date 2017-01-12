Фото дня
«Вечное движение». На международном конкурсе Metro Photo Challenge 2016 эта фотография признана лучшей в номинации «Городские путешествия».
Фото на превью Елена Гонтаренко
Комментарии:
Никогда не видела зебру с этого ракурса. Оказывается то, что потом, весьма симпатично раскрашено)
Никогда не видела зебру с этого ракурса. Оказывается то, что потом, весьма симпатично раскрашено)
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