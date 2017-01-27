Фото дня
В принципе, не холодно, если сидеть дома, закутавшись в одеялко.
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
Котофакт: до -10(на улице) кот спит в своем домике, в уголке на полу; при -10 и ниже - со мной на кровати. Вот интересно: он меня пытается согреть?
Да нет, просто холодно ему, на полу-то и зимой :))
Как это: "завтра Новый год"? Опять?!!!
Какой классный кот))
Все моё!
Трус не играет в хоккей! :-))
Хочу такого кота, который будет разделять цветные и белые вещи для стирки. Кидаешь ему вещь, а он ловит и в 2 разные корзины бросает :-)))
Такого кота все хотят. Но этот, по-моему, просто хапуга. Ничего делить не будет и фиг обратно отдаст)))
Был бы у меня такой кот, я может и не женился даже! (с)
+1 )))
Ааааа! Паника! Паника))
какой отличный кот! его же можно в аренду сдавать - гаражи, например, откапывать.
Какие они милашки!♡
Шаверкот !
Это то, в чем я нуждался всю свою жизнь!
-
-
-
Ученые выяснили, что эта мелодия уменьшает уровень стресса на 65 %
-
-
-
13 историй 2016 года, которые доказывают, что миром правит любовь
и если ты кот. С котопятницей всех