Фото дня

В принципе, не холодно, если сидеть дома, закутавшись в одеялко.

Фото на превью imgur.com

7 На склад!

Комментарии:

21 +
Falcosha
27 января 2017 00:19

и если ты кот. С котопятницей всех

13 +
Chimp
27 января 2017 00:23

"Будет вдвоём нам намного теплей,
Даже если опять за окном холода."

3 +
София Лекарева
27 января 2017 00:43

Котофакт: до -10(на улице) кот спит в своем домике, в уголке на полу; при -10 и ниже - со мной на кровати. Вот интересно: он меня пытается согреть?

2 +
Просто Оливье
27 января 2017 08:13

Да нет, просто холодно ему, на полу-то и зимой :))

18 +
Feline
27 января 2017 05:20

Чтобы было не холодно, надо вовремя подкрепиться чем-нибудь вкусненьким! :-))

18 +
Yakalello
27 января 2017 05:54

Как это: "завтра Новый год"? Опять?!!!

7 +
ангелы и демоны
27 января 2017 09:15

Ураааа, пятничка! Дождались :)

18 +
Nata
27 января 2017 09:34

зачем сидеть дома, когда на улице такой пушистый снежок идет.. (гиф)

3 +
Михаил Лихобык
27 января 2017 11:20

Какой классный кот))

31 +
gapgap
27 января 2017 09:39

Все моё!

6 +
Feline
27 января 2017 09:55

Трус не играет в хоккей! :-))

13 +
Серёга Т.
27 января 2017 09:56

Да кто бы сомневался, но и свет гасить тоже не забываем!(GIF)

9 +
Yakalello
27 января 2017 10:11

Хочу такого кота, который будет разделять цветные и белые вещи для стирки. Кидаешь ему вещь, а он ловит и в 2 разные корзины бросает :-)))

3 +
gapgap
27 января 2017 10:14

Такого кота все хотят. Но этот, по-моему, просто хапуга. Ничего делить не будет и фиг обратно отдаст)))

16 +
Feline
27 января 2017 10:15

Был бы у меня такой кот, я может и не женился даже! (с)

2 +
Михаил Лихобык
27 января 2017 11:21

+1 )))

18 +
Nata
27 января 2017 09:43

главное откопаться)

4 +
Михаил Лихобык
27 января 2017 11:22

Ааааа! Паника! Паника))

3 +
Татьяна Глущенко
27 января 2017 15:30

какой отличный кот! его же можно в аренду сдавать - гаражи, например, откапывать.

7 +
Nata
27 января 2017 17:06

для гаража нужна лопата)

11 +
Кукуська
27 января 2017 10:28

А нам в домике уютно и тепло!

6 +
Евгения
27 января 2017 10:38

Какие они милашки!♡

9 +
Лариса
27 января 2017 11:47

Таити,Таити!Нам тут и в минус 30 неплохо.

1 +
Елена Кулапина
27 января 2017 15:32

Шаверкот !

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