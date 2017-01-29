Фото дня

В Норвегии олень ежедневно навещает семью, которая спасла его жизнь от рук охотников.

Фото на превью imgur.com

3 На склад!

Комментарии:

1 +
Falcosha
29 января 2017 00:11

... и коварные охотники его уже наверняка выследили

0 +
L.L.
29 января 2017 02:55

по отпечаткам копыт

2 +
Feline
29 января 2017 03:19

Эта тетя дала поносить оленю свои туфли! :-))

0 +
Gromus
29 января 2017 10:35

Охотники в замешательстве, а наши герои в восхищении))))))))))) А я так вообще в эйфории))) Вы сделали мой день))) Олень в туфлях!)!)!))! А-а-а-а-!)))

1 +
julia-sp
29 января 2017 06:38

Ну... может он прибежал к их порогу, и они заругались на охотников?

2 +
Feline
29 января 2017 13:53

Это как же надо заругаться, чтобы испугать вооруженных охотников! :-))

0 +
julia-sp
30 января 2017 00:00

Не так уж сильно. На глазах гражданских обычно не принято убивать даже зверей. А если уж на тебя возмущённо кричат, то тем более.

2 +
Feline
30 января 2017 00:06

Вообще-то люди, к которым олени заходят регулярно, очень их не любят. Затоптанные клумбы, объеденные кусты и олений навоз на территории никого не радует...

1 +
Falcosha
30 января 2017 00:07

зато есть домашний олень.
Это вам не хомячок кошачий

4 +
Feline
30 января 2017 00:08

Да! Можно оленя привязать у входа и вешать на рога шубы и шапки! :-))

4 +
julia-sp
30 января 2017 00:08

Ну, может конкретно вот эти люди - любили.
Согласна, что назойливый олень - та ещё ж...па, но когда они просто мирно ходят неподалёку - это самое милое и очаровательное зрелище в мире. Перебить его способны только белочки. :)

0 +
Feline
30 января 2017 00:10

... и ёжики, и летучие мышечки, и бурундучки, и енотики и прочие гады ползучие! :-))

1 +
julia-sp
30 января 2017 07:10

Ну нет. Нет. Гадов ползучих мы решительно отвергнем! :))

1 +
Juls
30 января 2017 13:17

Руки прочь от гадов ползучих! Гады тоже люди!

2 +
julia-sp
30 января 2017 15:41

А некоторые люди - тоже гады. :)))

2 +
Лариса
29 января 2017 10:26

https://nz1.ru/interesting/25924-v-norvegii-olen-ezhednevno-prihodit-v-gosti-k-svoim-spasitelyam.html Красавец.

2 +
Фрекен Бок
29 января 2017 13:22

За оленя я очень рада, но еле разобралась кто кого от кого спас.

2 +
XXXL
29 января 2017 13:39

Олень перестал после этого бояться злобных норвежских охотников, узнал где живет его спасительница и стал регулярно являться за лакомством.
Красивая и трогательная история.

2 +
Жанетта
30 января 2017 09:12

"которая спасла его жизнь от рук охотников": кому-то русский точно не родной.

0 +
Оксана Сержант
30 января 2017 15:33

Это вам не котиков из подвала подкармливать. Или там синичек на балконе. Выходишь из дома без хлебушка в кармане - а тут олешка голодный, огромный и рогатый. Я бы испугалась.))

1 +
Фрекен Бок
30 января 2017 15:48

Ага) Олешка такой: "Хлебушка не будет позвонить? А если найду?")

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