Фото дня
В Норвегии олень ежедневно навещает семью, которая спасла его жизнь от рук охотников.
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
по отпечаткам копыт
Эта тетя дала поносить оленю свои туфли! :-))
Охотники в замешательстве, а наши герои в восхищении))))))))))) А я так вообще в эйфории))) Вы сделали мой день))) Олень в туфлях!)!)!))! А-а-а-а-!)))
Ну... может он прибежал к их порогу, и они заругались на охотников?
Это как же надо заругаться, чтобы испугать вооруженных охотников! :-))
Не так уж сильно. На глазах гражданских обычно не принято убивать даже зверей. А если уж на тебя возмущённо кричат, то тем более.
Вообще-то люди, к которым олени заходят регулярно, очень их не любят. Затоптанные клумбы, объеденные кусты и олений навоз на территории никого не радует...
зато есть домашний олень.
Это вам не хомячок кошачий
Да! Можно оленя привязать у входа и вешать на рога шубы и шапки! :-))
Ну, может конкретно вот эти люди - любили.
Согласна, что назойливый олень - та ещё ж...па, но когда они просто мирно ходят неподалёку - это самое милое и очаровательное зрелище в мире. Перебить его способны только белочки. :)
... и ёжики, и летучие мышечки, и бурундучки, и енотики и прочие гады ползучие! :-))
Ну нет. Нет. Гадов ползучих мы решительно отвергнем! :))
Руки прочь от гадов ползучих! Гады тоже люди!
А некоторые люди - тоже гады. :)))
За оленя я очень рада, но еле разобралась кто кого от кого спас.
Олень перестал после этого бояться злобных норвежских охотников, узнал где живет его спасительница и стал регулярно являться за лакомством.
Красивая и трогательная история.
"которая спасла его жизнь от рук охотников": кому-то русский точно не родной.
Это вам не котиков из подвала подкармливать. Или там синичек на балконе. Выходишь из дома без хлебушка в кармане - а тут олешка голодный, огромный и рогатый. Я бы испугалась.))
Ага) Олешка такой: "Хлебушка не будет позвонить? А если найду?")
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... и коварные охотники его уже наверняка выследили