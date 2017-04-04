Фото
«В моем районе есть собака, которая постоянно сидит на балконе и просто осуждает людей».
Фото на превью imgur.com
«В моем районе есть собака, которая постоянно сидит на балконе и просто осуждает людей».
Фото на превью imgur.com
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