Фото

«В моем районе есть собака, которая постоянно сидит на балконе и просто осуждает людей».

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

2 +
Макар Телятников
4 апреля 2017 00:35

что вы возомнили о себе, жалкие люди?
я вижу вас насквозь, вашу алчность.
зачем вам моя косточка?

2 +
Olga Makarova
4 апреля 2017 02:06

Кажется, она что-то подозревает )).

2 +
Агафья Лыкова
4 апреля 2017 03:13

В прошлой жизни она была суровой бабушкой

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