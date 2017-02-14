Фото дня

В кабинете стоматолога на потолке висит картина «Найди Уолли», чтобы пациенту не было скучно во время процедур.

Фото на превью lolsnaps.com

2 На склад!

Комментарии:

1 +
Feline
14 февраля 2017 00:04

В приличных клиниках дантисты на потолке фильмы показывают, по выбору пациента! :-))

3 +
Макар Телятников
14 февраля 2017 00:06

а можно мне плейстейшн?

10 +
Olga Makarova
14 февраля 2017 00:08

Возможно, с потолка она проецируется в ротовую полость пациента. Чтоб и доктор не скучал )).

3 +
Chimp
14 февраля 2017 08:08

А для этого у них пол зеркальный! )))))))

16 +
Katarina Grine
14 февраля 2017 03:36

Гораздо проще анестезию не делать, тогда пациент точно не заскучает))

6 +
Selena
14 февраля 2017 06:20

да и всем остальным будет весело)

10 +
lerahalera
14 февраля 2017 08:14

Да в принципе, хорошо зафиксированное тело в анестезии не нуждается))

6 +
В-ий
14 февраля 2017 08:22

признайтесь, выше главное хобби - бесчеловечные опыты над людьми в области стоматологии?

9 +
lerahalera
14 февраля 2017 08:30

Нет, я не могу. Стотыщ тестов на адме настаивают на моей гуманности и человеколюбии

6 +
ИлонаДени
14 февраля 2017 07:10

А мне как-то даже от звука бормашины и звяканья инструмента ну совсем не скучно!

2 +
Nata
14 февраля 2017 09:46

Ой не говорите, у меня уже от одних мыслей паника начинается.. тем более мне сегодня как раз к стоматологу идти, вот тебе и фото дня.. брр(

0 +
Максим Шмелёв
14 февраля 2017 19:38

сейчас технологии позволяют лечить кариес без бормашины - ICON терапия

9 +
В-ий
14 февраля 2017 07:13

ну с нынешней анестезией - да, не лишено. Как то раз чуть не уснул, пока они там сверлили) то ли дело в детстве в школе

4 +
Chimp
14 февраля 2017 08:09

Б-р-р-р! Тот еще фильм ужасов! ((

3 +
Елена
14 февраля 2017 08:50

Я так понимаю, что картина не меняется, одна висит всегда. И если человек пришел на повторный прием, ему уже не будет интересно искать Уолли, если в первый прием нашел.
А вообще, задумка интересная. Я думаю, всем стоматологам нужно взять на вооружение. Детям точно понравится и будет не так страшно.

3 +
Alla
14 февраля 2017 10:15

В той клинике, куда я вожу детей, показывают мультфильмы :)

2 +
Olga Makarova
14 февраля 2017 11:40

Может, у них в разных кабинетах разные головоломки на потолке. Так и будете ходить по кругу )).

15 +
XXXL
14 февраля 2017 09:24

Перед стоматологом нужно пройти окулиста, знать кто такой этот Уолли, как он выглядит и на хрена его искать.

0 +
Надежда П
14 февраля 2017 10:23

Мне было бы страшно искать какого-то там Уолли на потолке. На фига он туда в какие-то дебри залез?
Нет, не пойду к этому стоматологу. Кто его знает, что он будет искать у меня во рту?

0 +
Inna Lirina
14 февраля 2017 11:43

...в тему. Люди! посоветуйте, пожалуйста, хорошую клинику, в Москве, для протезирования зубов. Устали читать хвалебные отзывы клиник о самих себе.

1 +
Анастасия Музыва
14 февраля 2017 14:34

мне кажется, лучше такие вопросы задавать не здесь) а то налетят сюда спамеры, задолбаемся отмахиваться...

5 +
Falcosha
14 февраля 2017 14:28

а я дырочки считаю - в одной плите их ровно 4991

1 +
Максим Шмелёв
14 февраля 2017 19:37

У нас в кабинете на этом месте висит бестеневой светильник,от него больше пользы для врача

0 +
Дана
14 февраля 2017 21:31

Мне во время лечения зубов вечно не до картинок. А вот старший ребёнок умудряется и от мультиков устать во время сверления. В последний раз он в стоматологическом кресле считал пятна на потолке и потом радостно о них сообщил врачу)

0 +
AlexLis
14 февраля 2017 22:57

Я стараюсь закрывать глаза, когда доктор наклоняется и орудует во рту. Не смущаю ни себя ни его.

0 +
Fira
14 февраля 2017 23:07

О, а мне близорукой, одна радость...разглядывать "близкосклоненных" дохторов. Так что я в кресле глазенки пучу, что есть мочи. Очки ж ещё снять заставляют...изверги.

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