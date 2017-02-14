Фото дня
В кабинете стоматолога на потолке висит картина «Найди Уолли», чтобы пациенту не было скучно во время процедур.
Фото на превью lolsnaps.com
Комментарии:
а можно мне плейстейшн?
Возможно, с потолка она проецируется в ротовую полость пациента. Чтоб и доктор не скучал )).
А для этого у них пол зеркальный! )))))))
Гораздо проще анестезию не делать, тогда пациент точно не заскучает))
да и всем остальным будет весело)
Да в принципе, хорошо зафиксированное тело в анестезии не нуждается))
признайтесь, выше главное хобби - бесчеловечные опыты над людьми в области стоматологии?
Нет, я не могу. Стотыщ тестов на адме настаивают на моей гуманности и человеколюбии
А мне как-то даже от звука бормашины и звяканья инструмента ну совсем не скучно!
Ой не говорите, у меня уже от одних мыслей паника начинается.. тем более мне сегодня как раз к стоматологу идти, вот тебе и фото дня.. брр(
сейчас технологии позволяют лечить кариес без бормашины - ICON терапия
ну с нынешней анестезией - да, не лишено. Как то раз чуть не уснул, пока они там сверлили) то ли дело в детстве в школе
Б-р-р-р! Тот еще фильм ужасов! ((
Я так понимаю, что картина не меняется, одна висит всегда. И если человек пришел на повторный прием, ему уже не будет интересно искать Уолли, если в первый прием нашел.
А вообще, задумка интересная. Я думаю, всем стоматологам нужно взять на вооружение. Детям точно понравится и будет не так страшно.
В той клинике, куда я вожу детей, показывают мультфильмы :)
Может, у них в разных кабинетах разные головоломки на потолке. Так и будете ходить по кругу )).
Перед стоматологом нужно пройти окулиста, знать кто такой этот Уолли, как он выглядит и на хрена его искать.
Мне было бы страшно искать какого-то там Уолли на потолке. На фига он туда в какие-то дебри залез?
Нет, не пойду к этому стоматологу. Кто его знает, что он будет искать у меня во рту?
...в тему. Люди! посоветуйте, пожалуйста, хорошую клинику, в Москве, для протезирования зубов. Устали читать хвалебные отзывы клиник о самих себе.
мне кажется, лучше такие вопросы задавать не здесь) а то налетят сюда спамеры, задолбаемся отмахиваться...
а я дырочки считаю - в одной плите их ровно 4991
Мне во время лечения зубов вечно не до картинок. А вот старший ребёнок умудряется и от мультиков устать во время сверления. В последний раз он в стоматологическом кресле считал пятна на потолке и потом радостно о них сообщил врачу)
Я стараюсь закрывать глаза, когда доктор наклоняется и орудует во рту. Не смущаю ни себя ни его.
О, а мне близорукой, одна радость...разглядывать "близкосклоненных" дохторов. Так что я в кресле глазенки пучу, что есть мочи. Очки ж ещё снять заставляют...изверги.
Сто раз пересматривал — еще хочу!
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В приличных клиниках дантисты на потолке фильмы показывают, по выбору пациента! :-))