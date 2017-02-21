Фото

«В гостях у бабушки».

Фото на превью Elena Algazina

Комментарии:

0 +
dkdnt
21 февраля 2017 00:03

Фото милое.) А детей жалко. Одежда — ну ужас какая неудобная. Ни побегать как следует, ни согнуться. И жарко. Остаётся надеяться, что после фотосессии им наденут функциональную одежду.

0 +
Макар Телятников
21 февраля 2017 00:04

у бабушки хорошо

4 +
Olga Makarova
21 февраля 2017 00:10

Кажется, кот от вида шапки пришел в ужас )).

1 +
dkdnt
21 февраля 2017 00:12

Мурзик, дружище, ты?!?

0 +
баламошка
21 февраля 2017 01:14

Бабушка всё-чаще поглядывает на кота-рыжика, думая о новых варежках для внуков)

2 +
Falcosha
21 февраля 2017 00:12

блин, и у меня ж была шубка и валенки.. о современных костюмах не могли даже мечтать...

-1 +
Светосильный фикс
21 февраля 2017 00:41

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