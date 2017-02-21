Фото
«В гостях у бабушки».
Фото на превью Elena Algazina
«В гостях у бабушки».
Фото на превью Elena Algazina
у бабушки хорошо
Кажется, кот от вида шапки пришел в ужас )).
Мурзик, дружище, ты?!?
Бабушка всё-чаще поглядывает на кота-рыжика, думая о новых варежках для внуков)
блин, и у меня ж была шубка и валенки.. о современных костюмах не могли даже мечтать...
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Фото милое.) А детей жалко. Одежда — ну ужас какая неудобная. Ни побегать как следует, ни согнуться. И жарко. Остаётся надеяться, что после фотосессии им наденут функциональную одежду.