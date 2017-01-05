Фото дня

Утро на Черном море.

Фото на превью Оксана Кобелева

2 На склад!

Комментарии:

0 +
Yakalello
5 января 2017 00:04

На заднем плане ледокол? :-)

1 +
Макар Телятников
5 января 2017 00:09

чета черное море какое-то белое

6 +
Ирина Брамс
5 января 2017 01:53

Вечер в моей квартире.

1 +
Selena
5 января 2017 06:35

зябонько однако)

2 +
zima
5 января 2017 08:31

Следить нужно за жильем, даже в съемной квартире(надеюсь вы не свою так запустили). Двойные деревянные рамы с утеплением всех щелей, и это безобразие прекратится.

2 +
XXXL
5 января 2017 09:50

Геленджик.
Горизонт бы поправить.

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