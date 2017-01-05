Фото дня
Утро на Черном море.
Фото на превью Оксана Кобелева
Комментарии:
чета черное море какое-то белое
зябонько однако)
Следить нужно за жильем, даже в съемной квартире(надеюсь вы не свою так запустили). Двойные деревянные рамы с утеплением всех щелей, и это безобразие прекратится.
Геленджик.
Горизонт бы поправить.
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