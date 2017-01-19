Фото дня
Улыбающийся гренландский тюлень.
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
У него слёзки радости? Из правого глазика вот-вот скатится! Привет, малыш!))))
У него слёзки радости? Из правого глазика вот-вот скатится! Привет, малыш!))))
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и что характерно - ему тепло! пофигу мороз)