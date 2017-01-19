Фото дня

Улыбающийся гренландский тюлень.

Фото на превью imgur.com

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Комментарии:

0 +
Макар Телятников
19 января 2017 00:02

и что характерно - ему тепло! пофигу мороз)

0 +
Chimp
19 января 2017 00:19

У него слёзки радости? Из правого глазика вот-вот скатится! Привет, малыш!))))

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